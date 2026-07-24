Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府工｜9月招聘AO、EO等6岗位 CRE招聘考试7.25起接受报名

社会
更新时间：12:16 2026-07-24 HKT
发布时间：12:16 2026-07-24 HKT

【政府工/AO/EO/CRE考试2026】政府公布，将于今年9月展开新一轮6个公务员职位的招聘工作，涵盖政务主任（AO）、二级行政主任（EO）、助理新闻主任（一般工作）、二级助理贸易主任、二级管理参议主任及二级运输主任。有意投考人士必须在综合招聘考试及「基本法及香港国安法测试」中取得指定成绩方会获考虑聘用。新一轮综合招聘考试将于明日（25日）起接受报名，考试详情会上载至公务员事务局网页，截止报名时间为8月7日晚上11点59分。

CRE综合招聘考试8月7日截止报名

公务员事务局提醒有意应征学位或专业程度公务员职位的人士，必须先具备有效的综合招聘考试成绩。尚未具备相关成绩的申请人，应把握时间于7月25日至8月7日晚上11点59分期间，透过公务员事务局网页的网上申请系统报考，考试暂定于10月3日香港举行。

综合招聘考试由中文运用、英文运用及能力倾向测试3张试卷组成，申请人可选择应考任何一张或多张试卷。虽然香港中学文凭考试或其他订明公开考试的特定成绩可替代语文运用测试的等级，但应征者须留意不同职位的要求。

若投考职位要求较高的语文第二级成绩，而申请人仅持有可替代第一级成绩的公开考试资历，则必须报考综合招聘考试并取得第二级成绩。此外，能力倾向测试没有可替代的公开考试成绩，而部分职位将考获该测试及格成绩列为必须符合的投考资格。

12.5前报考「基本法及香港国安法测试」 大三学生可提早申请

除了综合招聘考试，申请人亦必须取得「基本法及香港国安法测试」（学位╱专业程度职系）的及格成绩。当局指出，数码化「基本法及香港国安法测试」全年接受申请，有意应征上述6个职位但尚未取得及格成绩的人士须另行报考（申请方式），并必须在12月5日前取得及格成绩方获考虑聘用。

政府已将投考需学士学位学历要求要求公务员职位的资格扩展至大学三年级学生。现正修读大学学士学位或同等学历，并将在2026/2027 或 2027/2028 学年毕业的大学生，同样可以提早申请上述职位及报考相关考试。

至于身处香港以外地区的考生，政府暂定于12月5日在北京、上海、伦敦、纽约、多伦多、温哥华及悉尼举行综合招聘考试及纸本形式的国安法测试。有关海外考场的报名详情，以及该六大公务员职位的具体招聘细节，将于九月作进一步公布。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
影视圈
13小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
20小时前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
生活百科
22小时前
热带气旋红霞情况持续更新。
热带气旋红霞‧持续更新︱晚上8时40分发出一号戒备信号 考虑周六改发更高信号
社会
1小时前
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
饮食
20小时前
谢贤离世｜网传四哥病因及遗产分配  谢霆锋发严正声明促停止造谣：保留追究权利绝不姑息
谢贤离世｜网传四哥病因及遗产分配  谢霆锋发严正声明促停止造谣：保留追究权利绝不姑息
影视圈
17小时前
杨明一原因再跪地求婚庄思明 广州甜蜜放闪画面曝光 准新郎大马开烧味舖养家
杨明一原因再跪地求婚庄思明 广州甜蜜放闪画面曝光 准新郎大马开烧味舖养家
影视圈
15小时前
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
社会
2026-07-23 13:11 HKT
甄珍于前夫谢贤离世后首露面 「一代玉女」真实状态曝光 早前为挚爱逝世崩溃惹关注
甄珍于前夫谢贤离世后首露面  「一代玉女」真实状态曝光  早前为挚爱逝世崩溃惹关注
影视圈
3小时前
妻子出轨移英港人 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同婚姻背叛有关｜Juicy叮
移英港妻出轨 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同背叛有关｜Juicy叮
时事热话
1小时前