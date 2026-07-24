政府工｜9月招聘AO、EO等6岗位 CRE招聘考试7.25起接受报名

【政府工/AO/EO/CRE考试2026】政府公布，将于今年9月展开新一轮6个公务员职位的招聘工作，涵盖政务主任（AO）、二级行政主任（EO）、助理新闻主任（一般工作）、二级助理贸易主任、二级管理参议主任及二级运输主任。有意投考人士必须在综合招聘考试及「基本法及香港国安法测试」中取得指定成绩方会获考虑聘用。新一轮综合招聘考试将于明日（25日）起接受报名，考试详情会上载至公务员事务局网页，截止报名时间为8月7日晚上11点59分。

CRE综合招聘考试8月7日截止报名

公务员事务局提醒有意应征学位或专业程度公务员职位的人士，必须先具备有效的综合招聘考试成绩。尚未具备相关成绩的申请人，应把握时间于7月25日至8月7日晚上11点59分期间，透过公务员事务局网页的网上申请系统报考，考试暂定于10月3日香港举行。

综合招聘考试由中文运用、英文运用及能力倾向测试3张试卷组成，申请人可选择应考任何一张或多张试卷。虽然香港中学文凭考试或其他订明公开考试的特定成绩可替代语文运用测试的等级，但应征者须留意不同职位的要求。

若投考职位要求较高的语文第二级成绩，而申请人仅持有可替代第一级成绩的公开考试资历，则必须报考综合招聘考试并取得第二级成绩。此外，能力倾向测试没有可替代的公开考试成绩，而部分职位将考获该测试及格成绩列为必须符合的投考资格。

12.5前报考「基本法及香港国安法测试」 大三学生可提早申请

除了综合招聘考试，申请人亦必须取得「基本法及香港国安法测试」（学位╱专业程度职系）的及格成绩。当局指出，数码化「基本法及香港国安法测试」全年接受申请，有意应征上述6个职位但尚未取得及格成绩的人士须另行报考（申请方式），并必须在12月5日前取得及格成绩方获考虑聘用。

政府已将投考需学士学位学历要求要求公务员职位的资格扩展至大学三年级学生。现正修读大学学士学位或同等学历，并将在2026/2027 或 2027/2028 学年毕业的大学生，同样可以提早申请上述职位及报考相关考试。

至于身处香港以外地区的考生，政府暂定于12月5日在北京、上海、伦敦、纽约、多伦多、温哥华及悉尼举行综合招聘考试及纸本形式的国安法测试。有关海外考场的报名详情，以及该六大公务员职位的具体招聘细节，将于九月作进一步公布。