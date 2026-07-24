涉于火炭站及街边露械 飞行服务队空勤主任否认两罪受审

39岁飞行服务队空勤主任涉两度在公众地方露械，被控2项在公众地方的猥亵行为罪，今于沙田裁判法院否认控罪受审。其中一名女事主供称，清晨上班时在地铁站见到一名男子把裤子前方拉低，暴露其阳具及阴囊，事主惊惧之下大叫并后退，其后向职员通报及报案。

X供称港铁站见闸外男子露械

男被告吴百恒，被控于去年11月2日在港铁火炭站大堂近C出口，以及今年1月16日在沙田好运中心桂林阁外，无合法权限或辩解下，于公众地方或公众可见的情况下，猥亵地暴露其阳具。承认事实指，被告于今年2月10日，在火炭晋名峰某单位被拘捕，及于3月2日自愿参与认人手续。

女事主X在屏风后作供，指去年11月2日清晨5时许经火炭站C出口进入港铁站准备乘车上班，她入闸后见到左边闸外有一名男子站近栏杆玻璃。X形容该男子身高约1.7米，身穿绿色短袖上衣和黑色短裤，蓄黑色短发，无戴口罩。X与男子相距约3至4米，二人四目交投，X随男子视线看向他的下体，见到男子的阳具及阴囊裸露，裤子在大腿位置。

未在认人手续中认出被告

X害怕得往后退并且大叫，而该男子则转身向C出口方向离开，当时无其他途人。X随即向客务中心职员求助，获告知要等站长。X因赶著上班而先行离开，同日到沙田警署报案。

X接受盘问时澄清，她认为「下面」与「下体」均意指看向下的方向。X另指男子的裤子前方被拉到大腿位置，不同意辩方指闭路电视片段中男子无拉下裤子；X同意在今年3月2日的认人手续，她向负责警员表示露械男子不在其中。

案件编号：STCC1483/2026

法庭记者：雷璟怡