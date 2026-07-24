Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新皇岗口岸｜港方口岸区6项附属法例刊宪 配合7.31生效后运作需要

社会
更新时间：13:45 2026-07-24 HKT
发布时间：13:45 2026-07-24 HKT

​政府今日（24日）在宪报刊登六项与皇岗口岸港方口岸区及相关延伸区（统称「港方口岸区」）运作相关的附属法例，以配合《皇岗口岸港方口岸区条例》（第659章）（《条例》）于2026年7月31日生效后港方口岸区的实际运作需要。 

位于深圳的皇岗口岸重建后将实施「一地两检」安排，定位为港深之间最重要的二十四小时客运陆路口岸。《条例》已于2026年7月20日刊宪，为宣布设立港方口岸区，以及将香港法律适用于港方口岸区提供法律基础。为配合港方口岸区作为禁区的管理、指定羁留设施、交通及运输管理的配套安排，以及提供公共流动无线电通讯服务等事宜，政府制定了六项附属法例。该六项附属法例将与《条例》同步于2026年7月31日生效。

政府发言人表示，上述附属法例将与《条例》同步于2026年7月31日在港方口岸区启用时生效，让各部门可依法在港方口岸区执行职务，亦有助开展口岸正式开通前的准备工作，包括与内地当局联合进行系统测试、试运及演练，确保各项运作及通关安排妥善完备。

实际开通日期有待两地商定

政府于2026年3月27日向立法会保安事务委员会简介有关立法建议，该委员会对皇岗口岸早日向公众开通表示支持。当局亦于2026年7月14日就《皇岗口岸港方口岸区条例草案》（《条例草案》）向立法会发出参考资料摘要，当中简介了上述六项附属法例的立法建议，并夹附其草拟本供立法会预览。随后在2026年7月16日内务委员会会议审议《条例草案》时，议员并无就附属法例的立法建议提出异议。

政府表示按既定程序，于相关附属法例在宪报刊登后随后的一次立法会会议上，将其提交立法会省览，进行先订立后审议的程序。有关各项附属法例的详情，已载列于政府今日向立法会提交的参考资料摘要。

政府早前表示，新皇岗口岸实际开通日期，有待两地商定。

相关新闻：

新皇岗口岸︱立法会三读通过条例 邓炳强：正式开通日期适时公布

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
影视圈
14小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
21小时前
热带气旋红霞情况持续更新。
热带气旋红霞‧持续更新︱晚上8时40分发出一号戒备信号 考虑周六改发更高信号
社会
2小时前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
生活百科
23小时前
妻子出轨移英港人 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同婚姻背叛有关｜Juicy叮
移英港妻出轨 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同背叛有关｜Juicy叮
时事热话
3小时前
甄珍于前夫谢贤离世后首露面 「一代玉女」真实状态曝光 早前为挚爱逝世崩溃惹关注
甄珍于前夫谢贤离世后首露面  「一代玉女」真实状态曝光  早前为挚爱逝世崩溃惹关注
影视圈
4小时前
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
饮食
21小时前
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
社会
2026-07-23 13:11 HKT
杨明一原因再跪地求婚庄思明 广州甜蜜放闪画面曝光 准新郎大马开烧味舖养家
杨明一原因再跪地求婚庄思明 广州甜蜜放闪画面曝光 准新郎大马开烧味舖养家
影视圈
17小时前
警元朗扫黄 拘15内地女包括2女童 最细16岁
警元朗扫黄 拘15内地女包括2女童 最细16岁
突发
13小时前