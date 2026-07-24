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围标刑事化｜何巨业支持加强阻吓力 惟忧举证门槛高 需厘清合谋与正常沟通界线

社会
更新时间：10:34 2026-07-24 HKT
发布时间：10:34 2026-07-24 HKT

宏福苑五级火揭示大维修围标问题，竞委会昨日建议修订《竞争条例》，包括围标刑事化，目标明年首季提交立法会，建议严重个案最高刑期最少7年甚至10年。香港测量师学会楼宇维修工作组主席何巨业今日（24日）出席电台节目时表示，原则上全力支持将「围标」行为刑事化，以加强阻吓力，惟指出刑事化在执行上存在举证门槛高、行业正常沟通界线模糊等挑战。他促请当局厘清合谋定义，并透过法定授权改革「招标妥」职能，以推动真正的制度改革。

支持围标刑事化 监禁刑罚可提高阻吓力

何巨业指出，学会早前发表的研究报告中提出了20项制度改革建议，其中一项便是将围标刑事化。现时竞委会主要依靠民事诉讼，罚款往往仅被财团视为「手续费」，与其获取的利益相比比例过小，导致阻吓力严重不足，检控难度亦极高。

何巨业强调，刑事化在原则上能向公众传递清晰讯号，即参与围标的人士将面临监禁刑罚，而非单纯罚款，这将大幅提升阻吓力。对于竞委会提出将不合谋条款转为法定声明，实行「半刑事化」，最高刑期两年，何巨业表示支持，并认为这可作为过渡期的配套措施。虽然目前并非所有项目都强制签署不合谋声明，但加强版声明仍具备一定的防范作用。

同行交流投标意向 担心定义模糊

然而，何巨业指出，围标刑事化在执行细节上仍面临极高的举证门槛。在民事诉讼中，举证采用衡量可能性的标准，较易入罪；若要落实刑事化，举证难度将显著增加。由于围标通常缺乏书面记录或通话录音，极难寻获直接证据，会形成「口同鼻拗」的局面，往往只能依靠业内人士的「内幕消息」或因利益分配不均而作出的举报。

何巨业亦认为如何定义「围标」行为亦是问题，指不合谋行为的操作层次复杂，表面上可能仅是标书价格接近，背后却涉及多层关连。他指自《竞争条例》实施以来，业界运作已非常谨慎，同行间在商会或学会层面，难免会交流投标意向、行业发展或工作量等资讯，甚至可能因寻找相同的分判商或专门顾问获取报价，导致标书中部分成本及利润估算出现合理相似。他担忧，若法律定义模糊或门槛过低，会令正常进行商业沟通的从业者「唔敢讲」。

何巨业促请竞委会根据过往案例，总结出明显的逻辑与行为模式，将具体的定罪元素清晰写入法律，在防止恶意合谋的同时，亦避免将正常的行业行为视为违法，以取得合理平衡。

指「招标妥」非侦缉专家 倡法定授权推动制度改革

针对市民普遍认为参与「招标妥」计划便能杜绝围标，何巨业指出，这反映了公众预期与实际职能的落差；「招标妥」的法定职能并非侦缉或调查围标行为，目前其相关工作实属「挨义气」性质，其编制亦非这方面的侦缉专家。

何巨业认为，若要真正改革制度，政府应考虑透过立法，赋予「招标妥」明确的法定授权与资源，使其能实质转型并发挥更强的监管力量，否则难以单凭现有机制解决围标漏洞。

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