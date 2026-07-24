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牙医学会揭内地连锁店设咨询处违规检查 促修例禁手术广告：警惕「一植用一世」不良宣传

社会
更新时间：10:26 2026-07-24 HKT
发布时间：10:26 2026-07-24 HKT

警方早前联同衞生署在北角及油麻地采取针对非法从事牙科执业的执法行动，拘捕1人涉嫌「非法从事牙科执业」。香港牙医学会会长陈超余今早（24日）在一个电台节目表示，感谢政府就学会的调查作出火速行动，强调近来不良广告泛滥误导市民，呼吁社会不要贪一时便宜作出不能修复的决定。

牙医学会派「神秘顾客」揭发违规检查

陈超余提到，学会早前发现有内地牙科连锁店于香港闹市设立「咨询处」，招揽生意，遂派人作神秘顾客，到访相关的咨询处，发现该处是自称牙医、牙櫈等设施，从事人员更引领他们做检查的工作。

警惕「一植用一世」不良宣传

他续称，牙科不是一次性的商业的交易，是需要定期维护才能达致理想的效果，但近来不良广告泛滥，向市民发放的错误信息，包括简化手术既有风险，如植牙或矫齿只需做一次即可以用一世，又或早上植牙下午食苹果等，都是误导大众的信息，希望警醒市民留意及分辨这些不良广告。

倡修例禁止牙科手术广告

他更认为，当局可考虑修订法例，涵盖牙科手术都不能作广告招徕，相信当局已在商讨中。

记者：郭咏欣

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