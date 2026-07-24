公屋加租︱10月起加2.04% 张仁良指加幅温和 租户收入升幅高于租金

房委会日前通过公屋加租2.04%，10月1日起生效。房委会资助房屋小组委员会主席张仁良今早（24日）在一个电台节目中指，自2007年有调整机制至去年，租户收入升了135％，而租金升幅只有95％，形容今次加幅温和属可接受水平。

财政预算案宽免差饷 房委会回馈租户未设特别宽免

被问到为何今次加租没有提供特别租金宽免，他指一来是加幅温和，二来是预算案有宽免两个月差饷，每户约258元至1000元不等，房委会将此回馈予租户，同时亦有为有困难的家庭提供租金援助计划，故今次没有特别安排。

逾2.3万户受惠租援 拟检视门槛及优化机制

他续称，现时有23500个租户受惠于租金援助计划，占总体3%，他们可能突然之间有经济困难，如失业、家人患病等，亦有很多是独居老人都可以申请，留意到坊间认为计划申请资格门槛太高或时间太长，会看能否优化。

他亦称，今次加租预料会为房委会带来5.4亿元，但管理费、清洁费等都有调整，重申今次加幅温和，并要反映管理成本及维护成本。至于有意见认为现时公屋租金调整机制未有顾及生活成本，他指机制行之有效，但都会做检视看如何优化。

记者：郭咏欣