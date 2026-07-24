热带气旋红霞 ‧ 持续更新︱今闯港800公里范围 天文台考虑发一号风球 评估周六改发更高警告信号

在菲律宾以东的热带气旋，已经升格为热带风暴，并命名为「红霞」。按照现时预测路径，天文台预料红霞会在周末期间靠近广东东部沿岸并逐步增强，现时评估较大机会在惠州至汕头一带登陆，但与本港的距离仍存在变数。

7.24风暴资讯

【08:45】在上午八时，热带风暴红霞集结在马尼拉之东北约510公里，预料向西北偏西移动，时速约26公里，移向吕宋海峡一带并逐渐增强。

【03:30】热带气旋红霞会在今日（7月24日）稍后横过吕宋海峡并进入本港800公里范围，届时天文台会考虑发出一号戒备信号。按照现时预测路径，红霞会在周末期间靠近广东东部沿岸并逐步增强，现时评估较大机会在惠州至汕头一带登陆，但与本港的距离仍存在变数。



星期六（7月25日）初时本港天气仍然酷热，但稍后本地风力会逐渐增强，狂风骤雨增多。天文台会视乎红霞的强度变化、其强风区与本港的距离及本地风力情况，评估是否需要在星期六稍后改发更高热带气旋警告信号。另外，星期六海有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动。



受红霞影响，预料本港星期日（7月26日）有狂风大骤雨及雷暴，海有涌浪，市民请留意天文台的最新天气消息。