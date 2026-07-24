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热带气旋红霞‧持续更新︱晚上8时40分发出一号戒备信号 考虑周六改发更高信号

社会
更新时间：12:13 2026-07-24 HKT
发布时间：09:07 2026-07-24 HKT

在菲律宾以东的热带气旋，已经升格为热带风暴，并命名为「红霞」。按照现时预测路径，天文台预料红霞会在周末期间靠近广东东部沿岸并逐步增强，现时评估较大机会在惠州至汕头一带登陆，但与本港的距离仍存在变数。根据最新预测，天文台会在今晚（24日）8时40分发出一号戒备信号，并考虑在明日（25日）下午改发更高热带气旋警告信号。

热带气旋红霞｜7.24风暴资讯

考虑明日下午改发更高热带气旋警告信号

【12:10】热带气旋红霞会在今日（7月24日）黄昏前后进入本港800公里范围，天文台会在今晚8时40分发出一号戒备信号。

明日（7月25日）日间本港仍然酷热，但海有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动。随著红霞增强及靠近广东东部沿岸，明日稍后本地风力会逐渐增强，狂风骤雨增多，天文台会视乎红霞的强度变化、其强风区与本港的距离及本地风力情况，考虑在明日下午改发更高热带气旋警告信号。

根据现时评估，红霞较大机会在星期日（7月26日）初时于惠州至揭阳一带登陆，但与本港的距离仍存在变数。受红霞影响，本港星期日风势颇大，有狂风大骤雨及雷暴，海有大浪。

热带风暴红霞已增强为强烈热带风暴

【11:45】热带风暴红霞已增强为强烈热带风暴。在正午十二时，红霞集结在马尼拉之东北偏北约480公里，预料向西北偏西移动，时速约26公里，横过吕宋海峡并逐渐增强。

【08:45】在上午八时，热带风暴红霞集结在马尼拉之东北约510公里，预料向西北偏西移动，时速约26公里，移向吕宋海峡一带并逐渐增强。

【03:30】热带气旋红霞会在今日（7月24日）稍后横过吕宋海峡并进入本港800公里范围，届时天文台会考虑发出一号戒备信号。按照现时预测路径，红霞会在周末期间靠近广东东部沿岸并逐步增强，现时评估较大机会在惠州至汕头一带登陆，但与本港的距离仍存在变数。

星期六（7月25日）初时本港天气仍然酷热，但稍后本地风力会逐渐增强，狂风骤雨增多。天文台会视乎红霞的强度变化、其强风区与本港的距离及本地风力情况，评估是否需要在星期六稍后改发更高热带气旋警告信号。另外，星期六海有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动。

受红霞影响，预料本港星期日（7月26日）有狂风大骤雨及雷暴，海有涌浪，市民请留意天文台的最新天气消息。

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