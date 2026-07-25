台风红霞．持续更新︱天文台下午1时至3时改发三号强风信号 料明早于惠州至汕尾一带登陆

在菲律宾以东的热带气旋，已经升格为热带风暴，并命名为「红霞」。按照现时预测路径，在周五（24日）晚上8时，红霞集结在东沙之东南偏东约410公里，预料向西北偏西移动，时速约26公里，横过南海东北部，大致移向广东东部沿岸。天文台于晚上8时40分发出一号戒备信号。

热带气旋红霞｜7.25风暴资讯

【09:51】天文台表示，过去数小时，红霞稳定地横过南海东北部，逐步靠近广东东部沿岸并略为增强，其外围雨带正影响沿岸地区。预料今日稍后本地风力会逐渐增强，狂风骤雨增多，天文台会在下午1时至3时之间改发三号强风信号。海有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动。



按照现时预测路径，红霞会在明早（26日）于惠州至汕尾一带登陆，受其影响，本港明日有频密狂风大骤雨及雷暴。天文台会视乎红霞的登陆地点与香港的距离、烈风区大小，以及本地风力情况，评估是否需要在今晚较后时间改发更高热带气旋警告信号。

【08:30】中央气象台表示，红霞已于今早由强热带风暴级加强为台风级，将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐加强，并向粤东沿海靠近，预计会在今天夜间至明早(26日)在香港到广东惠来一带沿海登陆，其后转向偏北方向移动，强度逐渐减弱。

【06:45】天文台表示，在上午7时，台风红霞集结在香港之东南偏东约480公里，即在北纬20.5度，东经118.4度附近，预料向西北偏西移动，时速约22公里，横过南海东北部，大致移向广东东部沿岸。

【05:45】天文台指，过去数小时，红霞稳定地横过南海东北部并有所增强。根据现时预测，红霞会在今早（25日）与香港保持超过300公里距离，一号戒备信号会至少维持至今日中午。海有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动。

红霞的外围雨带正影响沿岸地区。本港今日有几阵狂风骤雨，但日间仍然酷热。随著红霞靠近广东东部沿岸，今日稍后本地风力会逐渐增强，狂风骤雨增多，天文台会考虑在今日下午改发三号强风信号。

预料红霞较大机会在星期日（7月26日）初时于惠州至揭阳一带登陆，但与香港的距离及届时其烈风区大小仍有不确定性，如果红霞采取较偏西路径移动，与其相关的烈风区可能会影响本港部分沿岸地区，天文台会持续评估在今晚较后时间改发更高热带气旋警告信号的可能性。

受红霞影响，本港星期日风势颇大，有狂风大骤雨及雷暴，海有大浪。市民请留意天文台的最新天气消息。

热带气旋红霞｜7.24风暴资讯

【20:45】根据现时预测，红霞会在今晚及明早（7月25日）与香港保持超过300公里距离，一号戒备信号会至少维持至明日中午。 受红霞的外围下沉气流影响，明日日间本港仍然酷热，但海有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动。

随著红霞增强及靠近广东东部沿岸，明日稍后本地风力会逐渐增强，间中有狂风骤雨，天文台会考虑在明日下午改发三号强风信号。

预料红霞较大机会在星期日（7月26日）初时于惠州至揭阳一带登陆，但与香港的距离及届时其烈风区大小仍有不确定性，如果红霞采取较偏西路径移动，与其相关的烈风区可能会影响本港部分沿岸地区，天文台会持续评估在明晚较后时间改发更高热带气旋警告信号的可能性。

受红霞影响，本港星期日风势颇大，有狂风大骤雨及雷暴，海有大浪。市民请留意天文台的最新天气消息。

【20:40】天文台发出一号戒备信号

【20:00】红霞集结在东沙之东南偏东约410公里，预料向西北偏西移动，时速约26公里，横过南海东北部，大致移向广东东部沿岸。

考虑明日下午改发更高热带气旋警告信号

【12:10】热带气旋红霞会在今日（7月24日）黄昏前后进入本港800公里范围，天文台会在今晚8时40分发出一号戒备信号。

明日（7月25日）日间本港仍然酷热，但海有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动。随著红霞增强及靠近广东东部沿岸，明日稍后本地风力会逐渐增强，狂风骤雨增多，天文台会视乎红霞的强度变化、其强风区与本港的距离及本地风力情况，考虑在明日下午改发更高热带气旋警告信号。

根据现时评估，红霞较大机会在星期日（7月26日）初时于惠州至揭阳一带登陆，但与本港的距离仍存在变数。受红霞影响，本港星期日风势颇大，有狂风大骤雨及雷暴，海有大浪。

热带风暴红霞已增强为强烈热带风暴

【11:45】热带风暴红霞已增强为强烈热带风暴。在正午十二时，红霞集结在马尼拉之东北偏北约480公里，预料向西北偏西移动，时速约26公里，横过吕宋海峡并逐渐增强。

【08:45】在上午八时，热带风暴红霞集结在马尼拉之东北约510公里，预料向西北偏西移动，时速约26公里，移向吕宋海峡一带并逐渐增强。

【03:30】热带气旋红霞会在今日（7月24日）稍后横过吕宋海峡并进入本港800公里范围，届时天文台会考虑发出一号戒备信号。按照现时预测路径，红霞会在周末期间靠近广东东部沿岸并逐步增强，现时评估较大机会在惠州至汕头一带登陆，但与本港的距离仍存在变数。



星期六（7月25日）初时本港天气仍然酷热，但稍后本地风力会逐渐增强，狂风骤雨增多。天文台会视乎红霞的强度变化、其强风区与本港的距离及本地风力情况，评估是否需要在星期六稍后改发更高热带气旋警告信号。另外，星期六海有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动。



受红霞影响，预料本港星期日（7月26日）有狂风大骤雨及雷暴，海有涌浪，市民请留意天文台的最新天气消息。