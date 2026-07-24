天气酷热｜天文台料天晴局部地区有骤雨 正午多区升至33℃或以上

副热带高压脊为中国东南部带来普遍晴朗及酷热的天气。天文台指今日（24日）正午时分，本港多处地区气温上升至33℃或以上。

天文台预料本港地区下午及今晚天气大致天晴，但局部地区有骤雨。下午酷热，气温介乎28°C至34°C，吹轻微至和缓西至西南风。

热带风暴红霞已增强为强烈热带风暴。在正午12时，红霞集结在马尼拉之东北偏北约480公里，预料向西北偏西移动，时速约26公里，横过吕宋海峡并逐渐增强。

根据天文台九天天气预报，热带气旋红霞会在明日（25日）横过南海东北部并逐渐增强，于未来一两日靠近广东东部沿岸，但其登陆位置与本港的距离仍存在变数。

明日日间酷热 气温达33°C

天文台预料，周六（25日）稍后至周日（26日）广东沿岸风势颇大，有狂风大骤雨及雷暴，海有大浪及涌浪，下周初该区仍有骤雨。周六（25日）部分时间有阳光，日间酷热，气温介乎27°C至33°C，稍后间中有狂风骤雨及雷暴。海有涌浪；周日（26日）多云，有狂风大骤雨及雷暴，气温介乎26°C至30°C，海有大浪及涌浪。

另外，受一道广阔低压槽影响，下周中期南海北部及广东沿岸天气不稳定。