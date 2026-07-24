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每日杂志｜新雨衣「热焗重兼渗水」 前线清洁工指增体力负担 团体吁推行前先试用 关注人士促检视测试标准

社会
更新时间：08:00 2026-07-24 HKT
发布时间：08:00 2026-07-24 HKT

近年极端天气频繁，暴雨增加，户外清洁工在雨天工作时，屡面对挑战。食环署近年推出新款雨衣及工鞋，并纳入外判合约要求，冀提升工友在雨天及湿滑环境下的工作安全。然而，有关注劳工权益人士及清洁工会指出，前线工友反映承办商提供的新雨衣「热」、「焗」、「重」兼渗水，使用体验未如预期。有劳工团体支持持续改善防护装备，认为推行前应供前线试用，收集意见，并按需要修正物料及使用安排。食环署表示，若收到清洁工人对制服或防护装备的意见，将会进行调查，确保承办商切实履行责任。 

在部分实行新合约的地区，外判清洁工人未有身穿新款雨衣。 受访者提供
在部分实行新合约的地区，外判清洁工人未有身穿新款雨衣。 受访者提供
清洁工为保障城市运作的前线工种。
清洁工为保障城市运作的前线工种。

根据天文台资料库纪录，截至昨日，今年共发出63次暴雨警告信号，包括47次黄雨、13次红雨及3次黑雨；去年同期则只发出过29次暴雨警告信号。

频密的暴雨，对户外清洁工人的工作增添不少困难。食环署近年推出多项措施，改善前线员工的工作环境及福利，包括与香港纺织及成衣研发中心合作研发新款雨衣，并已于2025年第三季起生效的合约中订明有关条款，要求承办商提供具防水、透气及耐用功能的雨衣，并采用符合国际标准的萤光黄色物料及反光带，以提升工人在雨天及昏暗环境下的能见度及安全。

长度不便活动 阻挡风扇入风

此外，清洁工人亦获配备符合国际防滑及防水标准的运动型工鞋，具备防水透气及防护功能，以保障在湿滑环境下的工作安全。 

然而，关注劳工权益的本地艺术家程展纬留意到，在部分已实行新合约的地区，未见清洁工人穿新款雨衣。他指，收到不少工友反映新雨衣「热」、「焗」、「重」，特别是大雨时会渗水，令内部湿透，因此工友宁愿不穿或穿回旧款塑胶雨衣。

清洁工人职工会干事颜烈洲亦指出，工友普遍不太喜欢新雨衣，认为长度不便于活动；若腰间夹有风扇，雨衣也会挡住入风位置。他表示，虽然不清楚背后设计原理，但许多工友都感觉难以散热，「穿着工作反而更辛苦」。

清洁工人职工会干事颜烈洲关注休息室的设计未充分考虑工友需要。 受访者提供
清洁工人职工会干事颜烈洲关注休息室的设计未充分考虑工友需要。 受访者提供

程展纬表示，早前曾以「5分钟花洒测试法」，分别测试工友及管工所穿的新款雨衣，结果发现两者防水表现截然不同。他指，工友的雨衣已使用数月，测试约1至2分钟后便湿透；相反，管工的雨衣接近全新，同一测试下仍能保持防水。不过，他强调测试样本有限，未能证实是否与保养状况、涂层脱落等因素有关。

程展纬：可研暂停纳标书要求

他续指，政府改善前线装备的原意值得肯定，惟希望当局能检视现行测试标准能否真正符合使用者需要，并考虑会否暂停将新雨衣纳入外判服务标书的要求。他又以外国经验为例，指有人类学专家会走进职场观察前线员工的实际处境，并给予意见，「除了科学验证，如何观察前线员工遇到的问题，应该从多面向去研究。」

本地艺术家程展纬以「5分钟花洒测试法」，发现工友所穿的新款雨衣，在1至2分钟已湿透。 受访者提供
本地艺术家程展纬以「5分钟花洒测试法」，发现工友所穿的新款雨衣，在1至2分钟已湿透。 受访者提供

港九劳工社团联会副主席谭金莲亦说，支持持续改善清洁工人的个人防护装备，认为职安健用品在广泛推广之前，应有渠道向前线使用者提供试用，收集意见，并按需要在物料质料或使用安排上作修正，「否则员工认为难以使用，再贵的研究产品都是难以执行应用。」

谭金莲认为，如涉及整体员工职安健，建议由雇主因应工作需要及员工使用便利舒适度，统一采购供应。雇主亦应按工作环境及流程作出风险评估，选用合适的个人防护装备及用品，以符合法例上雇主有责任保障员工职安健的规定。

食环署外判清洁工认为，新款雨衣较旧款塑胶雨衣重，增加体力负担。 受访者提供
食环署外判清洁工认为，新款雨衣较旧款塑胶雨衣重，增加体力负担。 受访者提供

此外，程展纬指出，有推车、扫街的工友反映，即使天气晴朗，工作期间亦须携带雨衣，认为增加工作负担。然而，工友亦担心若被查问时雨衣不在身边，会被视为违规。他估计，相关要求或许想确保承办商会为工友提供雨衣，但落实到前线时，工友认为晴天携带雨衣「没有实际作用」，造成不便。

帽子不耐用不防水需自购

颜烈洲补充，有承办商提供的帽子不耐用及不防水，不少工友需自费购买防水帽。清洁工人职工会实习社工周芷薇表示，有工友反映承办商不容许他们在草帽加装遮布，理由是不符合制服标准，违者会被警告；即使工友自购防水帽，公司亦以不符合制服要求，嘱工友不要使用。

有建议期望当局在装备上，给予工友一定程度的选择权。 受访者提供
有建议期望当局在装备上，给予工友一定程度的选择权。 受访者提供

问及若承办商提供的装备效果未如理想，清洁工人能否自制合适的装备，食环署回应指，为确保防护装备效能与安全性，清洁工人不应自行制作或使用非合约规定装备，以取代承办商提供的标准制服及防护装备。合约规定制服须统一设计，印有相关识别字样及反光带，能让公众及道路使用者清晰辨识工人身份，保障其在路面及昏暗环境工作的安全。若工人使用自制装备，将会破坏制服的统一性及辨识度，并可能增加安全风险。

食环署表示，一向高度重视前线外判清洁工人的职业安全与健康，致力为他们提供合适的工作及休息环境，强调承办商有责任按照合约提供合规、安全及合适的装备。如清洁工人对制服或防护装备有意见，可直接向署方反映，署方会进行调查，确保承办商切实履行责任。

工会：前线为保饭碗不报工伤

前线清洁工人亦长期面对工伤风险，有工会关注，行内工作或遇不同危险，包括滑倒、被尖刺物品刺伤及细菌感染等情况，工友除要承受伤患，亦面对工作保障的心理压力。

清洁工人职工会干事颜烈洲指出，部分工友为保住工作，甚至出现自愿不申报工伤的现象，自行到跌打医馆买药酒处理伤势；即使医生已发出病假证明及建议休息，部分工友仍忍痛继续上班。他认为，虽然现行法例已订明工伤处理程序，劳工处亦提供宣传及保障资源，但在实际执行层面，工友或因担心影响工作，最终不敢使用。

他建议政府加强监管，保障工友不会因申报工伤而面临不合理解雇，并主动要求承办商按照法例及指引处理工伤个案。

劳联副主席谭金莲表示，支持改善清洁工个人防护装备，建议设渠道收集前线使用者意见。
劳联副主席谭金莲表示，支持改善清洁工个人防护装备，建议设渠道收集前线使用者意见。

劳联副主席谭金莲亦认为，现时外判服务合约的招标制度中，职安健所占比重并不高，即使在此方面表现欠佳，对投标结果的影响亦有限，令部分承办商普遍不重视相关安排。

她表示，外判制度下改善清洁工人的待遇及工作安排存在重重困难，「工会一直要求政府把长期的外判基层职位转为公务员常额，让基层工友得到较大及稳定的工作保障。」劳联亦建议政府考虑立法规管，防止工友因极端天气的不可抗力情况而被扣薪、扣假。

休息设施欠妥 室内反更闷热

除雨天装备外，酷热天气下的工作环境亦受关注。有工会关注，部分休息室的设计未充分考虑工友需要的空间及必要设施。 

清洁工人职工会干事颜烈洲表示，许多休息室环境欠佳，不少工友需自行寻找地方，甚至利用士多房、储物房等作休息空间。他指，部分休息室没有电掣，无法使用风扇或冷气，中午气温达摄氏30多度时，室内反而更闷热；部分站点亦缺乏晾晒空间及储物柜，工友需将饭盒及个人物品，放置在载有垃圾的手推车上。

他提到，署方在部分地区设有太阳能休息室，惟太阳能板充一次电，风扇仅能运作约1.5至2小时，工友只能在午饭时使用；若遇下雨天，风扇或没有电力运作。他无奈道，过去曾有机构希望透过工会派发风扇清凉背心予工友使用，但许多工友担心会遮盖反光带及承办商的标示字样，而不敢使用。

劳联副主席谭金莲指出，清洁工作为保障城市运作的前线工种，建议政府及雇主须在评估风险、预防措施、善用个人防护装备及工作编排上，加强对工友的支持，开工前做好风险评估，统一提供合适及便于使用的个人防护装备及防暑热设施，如流动清凉休息站，在酷热环境下灵活调整或增加休息时间。

记者：潘明卉

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