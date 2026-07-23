入境处公开招聘入境事务主任 7.29截止申请 吁市民把握最后机会

入境处公开招聘入境事务主任最后一星期，7月29日截止接受申请。入境处今日（23日）呼吁把握机会到公务员事务局网站递交申请。入境事务处工作相当多元化，与香港市民生活息息相关。除了市民十分熟悉的出入境管制、处理签证申请、协助境外香港居民及生死婚姻登记服务外，入境事务队人员亦需要侦查与出入境事宜有关的罪行，更有机会被派驻到特区政府驻内地办事处工作，在境外执勤，充满挑战性。

入境处工作多元 有机会被派驻境外执勤

新一轮的入境事务主任公开招聘已经开始接受申请，由今年起，入境事务主任的初步面试考核方式会作出调整。在小组讨论环节中，考生会分别以广东话及英语讨论共两条题目。考生须就题目提出自己的观点及就其他考生的意见作出回应。而完成小组讨论后，考生会随即进行即席演讲环节。有志成为入境事务主任的人士可到公务员事务局网页申请，截止日期为7月29日，而入境事务助理员正进行全年招聘。

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入境处公开招聘入境事务主任最后一星期，7月29日截止接受申请。

有志成为入境事务主任的人士可到公务员事务局网页申请，截止日期为7月29日。