动漫电玩节︱明日开锣 「爆旋陀螺」相隔逾10年强势回归 展商忧打风提前举行活动

动漫电玩节明日（24日）开锣，今年展览总面积增加一成，有共201个参展商参与。除了各类动漫周边产品之外，近期在青少年间窜红的「爆旋陀螺」玩具代理商亦有参展。公司负责人就说，早前已安排网上抽签，中签者可于指定时间到场购买陀螺，避免人流过多。对于本周末有机会「打风」，有参展商坦言担心会影响生意，有人已部署安排活动提前举行。

「爆旋陀螺」代理商今次相隔十多年重回动漫节

「爆旋陀螺」代理商万信有限公司总经理罗锦旺说，以往玩陀螺的主要是小学生，不过随公司于今年4月进行商场推广后，愈来愈多年青人爱上玩陀螺，故公司今次相隔十多年重回动漫节。他坦言，早前进行抽签，有数万人报名，担心引起混乱，「未必满足到哂所有人，亦唔想太多（人）排队但系买唔到」，故于当中抽出约几百人中签，可到现场选购陀螺。公司亦会于动漫节举行陀螺比赛，亦会设置约20个陀螺盘供市民对战。

另外，早前有市民于商场排队买陀螺时一度出现混乱，罗回应指，有人夸大相关情况，强调「大家都好乖，正常嚟讲冇乜争执」。

今年动漫节会场除了会展的Hall 1、Hall 3外，亦扩至Hall 5。售卖动漫周边产品的公司负责人谭先生表示，过去3年公司亦于Hall 1摆档，今年就搬到Hall 3，认为今年不同会场的档摊种类更明确，「有啲人可能比较钟意啲同人或者Cosplay，可能会多咗停留喺Hall 3多啲；有部分钟意玩返啲传统嘅玩具、手办、游戏，就留咗喺Hall 1」，希望今年摆到新会场吸引目标客源。

他提到，去年动漫节头尾两日亦受天气影响，人流及顾客逗留时间亦有打折扣，而今年预计人流会较多，亦觉得今年国内及外地游客比以往多，整体情况较乐观。不过他亦坦言，生意方面仍需视乎未来天气，也因有机会「打风」而担忧，「星期日就算个风打唔正，都有机会挂八号风球，一挂可能挂半日」，若未能于下午二时「落波」活动便要全日暂停，「个人流点样好咗都好，你少咗一日就系少咗一日啦嘛」。

Hot toys高级市场及传讯经理周小姐就表示，虽今年会场面积增加，但不担心分薄人流，相信到场人士会到访全部场馆，亦期望今年人流会较往年多，生意额可上升约3成。对于周末或会「打风」，她坦言无法预测未来天气情况，但公司已为恶劣天气制定特别安排，若活动期间打风，已预约的顾客可于日后使用相关预约名额。

记者：伍万庭

摄影 : 汪旭峰