Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

动漫电玩节︱明日开锣 「爆旋陀螺」相隔逾10年强势回归 展商忧打风提前举行活动

社会
更新时间：19:31 2026-07-23 HKT
发布时间：19:31 2026-07-23 HKT

动漫电玩节明日（24日）开锣，今年展览总面积增加一成，有共201个参展商参与。除了各类动漫周边产品之外，近期在青少年间窜红的「爆旋陀螺」玩具代理商亦有参展。公司负责人就说，早前已安排网上抽签，中签者可于指定时间到场购买陀螺，避免人流过多。对于本周末有机会「打风」，有参展商坦言担心会影响生意，有人已部署安排活动提前举行。

「爆旋陀螺」代理商今次相隔十多年重回动漫节

「爆旋陀螺」代理商万信有限公司总经理罗锦旺说，以往玩陀螺的主要是小学生，不过随公司于今年4月进行商场推广后，愈来愈多年青人爱上玩陀螺，故公司今次相隔十多年重回动漫节。他坦言，早前进行抽签，有数万人报名，担心引起混乱，「未必满足到哂所有人，亦唔想太多（人）排队但系买唔到」，故于当中抽出约几百人中签，可到现场选购陀螺。公司亦会于动漫节举行陀螺比赛，亦会设置约20个陀螺盘供市民对战。

另外，早前有市民于商场排队买陀螺时一度出现混乱，罗回应指，有人夸大相关情况，强调「大家都好乖，正常嚟讲冇乜争执」。

今年动漫节会场除了会展的Hall 1、Hall 3外，亦扩至Hall 5。售卖动漫周边产品的公司负责人谭先生表示，过去3年公司亦于Hall 1摆档，今年就搬到Hall 3，认为今年不同会场的档摊种类更明确，「有啲人可能比较钟意啲同人或者Cosplay，可能会多咗停留喺Hall 3多啲；有部分钟意玩返啲传统嘅玩具、手办、游戏，就留咗喺Hall 1」，希望今年摆到新会场吸引目标客源。

他提到，去年动漫节头尾两日亦受天气影响，人流及顾客逗留时间亦有打折扣，而今年预计人流会较多，亦觉得今年国内及外地游客比以往多，整体情况较乐观。不过他亦坦言，生意方面仍需视乎未来天气，也因有机会「打风」而担忧，「星期日就算个风打唔正，都有机会挂八号风球，一挂可能挂半日」，若未能于下午二时「落波」活动便要全日暂停，「个人流点样好咗都好，你少咗一日就系少咗一日啦嘛」。

Hot toys高级市场及传讯经理周小姐就表示，虽今年会场面积增加，但不担心分薄人流，相信到场人士会到访全部场馆，亦期望今年人流会较往年多，生意额可上升约3成。对于周末或会「打风」，她坦言无法预测未来天气情况，但公司已为恶劣天气制定特别安排，若活动期间打风，已预约的顾客可于日后使用相关预约名额。

记者：伍万庭

摄影 : 汪旭峰

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
社会
7小时前
天文台︱热带气旋「红霞」首报路径出炉！料增强为台风 周日凌晨闯港300公里内登陆广东沿岸
00:59
热带气旋「红霞」︱天文台：明日考虑发一号戒备信号 视乎风力周六评估改发更高信号
社会
11小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
3小时前
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
01:48
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
影视圈
7小时前
英媒：胡志伟抵英国于机场被扣留 护照遭没收或遣返香港 据悉其后已入境
01:08
英媒：胡志伟抵英国于机场被扣留 护照遭没收或遣返香港 据悉其后已入境
政情
7小时前
谢贤离世丨谢霆锋丧父后首现身 全黑打扮抵青岛准备演唱会 日前为父处理后事紧急返港
谢贤离世丨谢霆锋丧父后首现身 全黑打扮抵青岛准备演唱会 日前为父处理后事紧急返港
影视圈
3小时前
谢贤离世丨网民爆谢贤曾勇救堕海男童 疑似姜中平家属悼念谢恩情 再揭四哥有情有义举动
谢贤离世丨网民爆谢贤曾勇救堕海男童 疑似姜中平家属悼念谢恩情 再揭四哥有情有义举动
影视圈
1小时前
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
饮食
3小时前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
生活百科
5小时前
前女星张淑仪嫁「最后贵族」后人邓永锵 女儿邓爱嘉晒合照贺弟弟生日 一代女神变银发族
前女星张淑仪嫁「最后贵族」后人邓永锵 女儿邓爱嘉晒合照贺弟弟生日 一代女神变银发族
影视圈
6小时前