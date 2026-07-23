港铁︱高铁香港段上半年客量突破1600万人次创新高 贵宾室崭新面貌启用、车站升级WiFi网速

高速铁路（香港段）不断加强服务及增加直达站点，近年成为旅客跨境出行的热门之选。港铁公司今日（23日）表示，高铁今年上半年客量突破1,600万人次，创2018年通车以来同期新高。而位于香港西九龙站商务座旅客专用贵宾室，在公司联乘环亚集团（Plaza Premium Group）携手完成升级工程后，亦已于今日正式投入服务，连同一系列站内的服务提升，为乘客带来更舒适贴心的候车体验。

复活清明假单日近15万人次 刷新纪录

高铁是连接内地与香港的重要交通基建，肩负两地互联互通的重要角色。随着两地人员往来日趋频繁，今年上半年高铁乘客量较去年同期增长逾一成，平均每日乘客量超过9.2万人次。在假日和周末录得的日均乘客量，一般比平日为高，尤以长假期为甚。例如今年4月4日适逢复活节兼清明节长假期，单日乘客量便录得近15万人次，刷新通车以来单日最高记录。

贵宾室升级后提供200座位 提供更佳私人空间

旅客对高铁服务需求殷切，港铁公司一直以客为本，持续提升车站设施及服务。最近，港铁更与国际机场贵宾室及礼宾服务营运商环亚集团携手，全面提升车站贵宾室服务。港铁公司行政总裁杨美珍、香港客运服务总监邝永铨，以及环亚集团创办人暨行政总裁宋海西和联合创办人兼执行董事宋张玉婷，于今天为贵宾室主持揭幕仪式。

杨美珍表示，高铁的高效便捷跨境出行方式，对乘客极具吸引力，加上两地深化融合，带动高铁客运量屡创新高。她指港铁会继续发挥高铁连系两地的桥梁角色，持续提升高铁服务及车站设施，为乘客提供更安全、舒适和便捷的跨境出行体验，并巩固香港作为区域交通枢纽的重要地位。

升级后的贵宾室提供大约200个座位，面积约8,600平方呎的空间，采用现代化室内设计，配备舒适座椅，提供更佳私人空间。贵宾室内设有流动装置充电设施、专用的Wi-Fi无线网络，亦提供饮品及轻食，为商务座旅客提供更舒适的候车环境。

车站新增特色茶座、提升免费Wi-Fi网速

另外，车站近月亦有多项服务及设施提升，包括：

优化乘车流程︰旅客可于由原来列车开出前最早120分钟，缩短至90分钟到车站办理相关过关及登车手续。这安排让旅客可更灵活运用时间，亦方便旅客安心享用站内餐饮购物设施。

新增特色茶座︰车站 G 层、 B1 层及 B2 层的休憩空间，已换上新桌椅，便利旅客休息。

加强车站免费Wi-Fi服务︰Wi-Fi无线网络速度全面提升，方便旅客使用。

暑假一连5个周六日加开13对往返福田列车

目前，由香港西九龙站直达的内地站点已达到113个，包括最近新增的广州北、义乌及福清西三个站点。而为配合乘客需求，亦已由7月1日起新增多班短途班次，令连接福田站及香港西九龙站的列车车次，增至每日至少112班，在个别时段最短约5分钟一班车。因应暑期跨境出行需求增加，由7月25日至8月23日，一连5个星期六及星期天，将额外加开13对往来香港西九龙站及福田站列车。港铁致力配合旅客需求，会持续与内地相关铁路单位协调，持续提升高铁服务，进一步便利两地工作、商务及旅游等的乘客出行。