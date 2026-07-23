「双城青年文化人才交流计划」完成三城文化探索 22学员将到文化机构实习

香港故宫文化博物馆旗舰青年学习及交流项目──第五届「双城青年文化人才交流计划」22位学员今日( 23日 )于香港太古坊的太古历史档案中心，回顾过去三星期横跨北京、广州及香港三座城市的文化探索之旅，分享所见所感，并为即将展开的为期四星期文化及商业机构实习做好准备。

计划为年青人创造集合交流、合作和体验式学习的独特平台

双城计划为博物馆的旗舰青年文化学习及交流项目，由太古地产任首席赞助，并获故宫博物院及驻京办支持，为年青人创造一个集合交流、合作和体验式学习的独特平台，透过于北京、广州及香港的文化体验和跨城市交流，促进青年的艺文交流。

「双城青年文化人才交流计划」

香港站其中一个重点环节为22位就读北京及香港两地大学的学员，与署理民政及青年事务局局长梁宏正、香港故宫文化博物馆馆长吴志华及太古地产行政总裁彭国邦展开深度交流。学员分享跨城市学习历程中的观察与反思，并就青年参与文化事务、两地文艺交流及社区营造等议题踊跃发言。嘉宾则从政策、文化机构及企业视角，回应青年如何把握香港文化创意产业发展机遇，实现个人成长与社会贡献。

署理民青务局局长梁宏正表示，青年是香港的未来，也是推动社会持续发展的重要力量。政府于2022年底公布《青年发展蓝图》，阐述推动青年长远发展的愿景、方针和方向。他相信香港青年定能把握「一国两制」下的机遇。政府会持续培育他们成为爱国爱港、具备世界视野和具有正向思维的新一代。

香港故宫文化博物馆馆长吴志华表示，「双城青年文化人才交流计划」承载着该馆培育青年人才的重要使命。他期待学员能将知识与体验转化为行动，在接下来的实习中学以致用，在长远的职业生涯中以文化创新回应社会需要，为建设更具活力和可持续发展的社区作出贡献。

太古地产行政总裁彭国邦表示，艺术文化是营造具活力及可持续发展社区不可或缺的元素，在背后将艺术文化带入社区的人才同样重要。社区的未来将透过年青人，如今届「双城计划」的22位学生的创新意念和热诚投入所塑造。太古地产会支持他们探索在艺术文化领域发展的可能性，协助培养香港及中国内地未来所需的艺术文化人才，推动创意行业长远发展。

计划亮点：首度吸纳国际留学生 增设「创新工作室」及「创意市集」

双城计划自2022年推出以来，已吸引近170名北京及香港大学及高等院校学生参与今届以「文化，生『城』中……」为主题，学员人数由以往16人增加至22人，并有来自日本及韩国的留学生，带来更丰富多元的视角。

过去三周，学员已走访多个具代表性的文化地标，如北京798艺术区、广州白鹅潭大湾区艺术中心、西九文化区等，以及太古地产位于三个城市的地标项目，包括北京三里屯太古里及颐堤港、广州聚龙湾太古里、广州太古汇及香港太古坊。

学员未来四周将于西九文化区、康乐及文化事务署辖下的文化机构、太古地产、DX 设计馆、一口设计工作室或舍区等不同机构实习，亲身体会艺术行政、节目策划与文化空间营运等职能。 今届特别增设「创新工作室」，聚焦内容与 IP 创作、文创产品开发及访客体验三大方向，引导学员将观察转化为具体创意方案。透过概念提案、深化设计与原型制作，培养跨领域创意与实践能力。

双城计划将以8月下旬「创意市集」作结，学员届时将设立专属展示空间，结合展板、实体及数码原型，呈现文化创新构想。创意市集将聚焦8个星期的学习成果，涵盖三城考察及「创新工作室」中的反复设计的过程，完整展现由观察至创作的历程。