科大内地生涉网上扬言杀人 女督察称警方曾怀疑被告精神上无行为能力 安排母亲陪同受查

20岁科大内地男学生涉去年愚人节在Discord发送讯息，内容提及威胁杀死10人。男学生否认发送威胁杀死某⼈的文字罪，今于观塘裁判法院续审。辩方盘问下，女督察不同意被告被捕后曾遭威吓，但确认被告后来涉违反担保条件而再次被捕，当时因被告情绪激动，警方怀疑他精神上无行为能力，故安排他在母亲陪同下接受调查。审讯明续。

女督察同意首见被告时对方无反抗行为

被告杜茂森，由资深大律师谢志浩代表。他被控于2025年4月1日，在香港将其明知内容为威胁杀死10名人士的信件或文字恶意送出。

女督察邬君如（音译）案发时驻科技及财富罪案组，她于去年4月8日凌晨曾带队到被告住所拘捕被告。

辩方盘问邬时，问及当晚凌晨拘捕被告的情况。邬供称，当时带同手令进入单位，单位内另一男子指出被告身处的房间后，考虑到被告具有一定危险性，她指示同事去敲门及确认被告身份。辩方指，虽然被告「身形熊人咁大，但纯似小羔羊」，并无危险性。邬同意当时被告并无反抗行为。

邬供称她当时听到被告向同事说普通话后，她出示委任证和执行手令时亦说普通话，并且能够与被告沟通。

否认曾问被告是否「识唔到女朋友，网上乱讲嘢」

辩方指被告当时警诫下，表示自己在愚人节「开玩笑」。邬不同意。辩方续指，邬曾问被告有没有女朋友，曾问他「系咪因为识唔到女朋友，网上乱讲嘢」、「识唔到女仔，唔够吸引力咩」，又指被告只要解释清楚「好小事」。邬亦不同意。

辩方指当时被告仍表示只是开玩笑，邬便威吓被告，如果他不合作，警方便会落案起诉，他便无法继续在香港上学，更会被监禁5至10年，被告「惊到面都青」，便表示愿意合作。邬一概不同意。

被告被警方带回将军澳警署后，邬曾下令被告不得与外界接触。邬解释，因为被告在网上平台发布涉案讯息，为免被告指示他人删除帐户而下达相关指令，但警方有向被告提供律师名册，如果被告家属来警署找被告，警方也不会「一刀切」拒绝。

一度怀疑被告是精神上无行为能力人士

另外，被告在进行录影会面后，曾会见心理专家。邬供称，她事前曾收到上级通知，得知会有相关人士来见被告，以评估被告对香港安全的威胁，所以当时亦允许被告会见心理专家。

辩方其后提到，被告在4月30日再被警方拘留，但当时被告由母亲陪同接受警方调查，警方亦发出相关通知书。邬供称，被告当时因涉违反担保条件再次被捕，由于他情绪激动，曾投掷物品及大叫，同事怀疑他是精神上无行为能力人士，故安排被告母亲陪同。

辩方续指，其实邬等人早于4月8日已有相关怀疑，又指被告如果在两星期内出现变化，「撼亲个头咩」，质疑邬理应会怀疑下属的判断及被告是否「做戏」。邬不同意，指警方基于被告情绪激动而作出安排，这是当时最合适做法。

案件编号：KTCC648/2025

法庭记者：王仁昌