竞委会倡围标刑事化 最高囚7至10年 推加强版不合谋条款 违者或涉欺诈罪

宏褔苑大火后，如何应对围标问题备受关注。竞争事务委员会今日（23日）宣布，正式推出加强版「不合谋条款」范本，在原版基础上加入两大元素，包括列明违反条款可能触犯欺诈罪，最高可囚14年；及加入法定声明，要求投标者宣誓确认标书是独立拟备、无合谋行为，若违反或触犯作出虚假法定声明罪，最高可判处监禁2年及罚款。

初步建议最高监禁年期为不少于7年

另外，竞委会向独立委员会提交的陈词提到，建议将现时所有牵涉围标的严重反竞争行为，都考虑以刑事性质立法。竞委会主席翟绍唐表示，初步建议最高监禁年期为不少于7年，未来或提升至10年，目标最快明年首季交立法会。

最快明年首季提交立法会

竞委会今日举行委员会会议，并首次设有公开部分予传媒列席旁听。竞委会资深法律顾问萧雅怡于会上介绍，围标行为本身并非刑事罪行，但当投标者于标书中加入「不合谋条款」，而又被发现有合谋行为，便因为可能涉及普通法下的欺诈罪而被追责刑事责任。

新的加强版条款加入更清晰的欺诈罪法律责任；及加入法定声明要求，只要证明当事人曾作出该项书面声明，且该内容与事实不符，毋需证明经济损失等都可循「发假誓」方面追责刑事责任。

萧雅怡续指，法定声明通常应由公司董事或公司高层人员作出；如发现有合谋行为，即使宣誓人并非公司管理层，只要管理层知悉公司其他人会签署确认书，同样有机会触犯相关法例。如果被指派签署及作出声明的公司员工，并不知悉公司有关合谋行为，该名员工无需承担法律责任，责任会由知悉围标者，即公司高层承担。

翟绍唐表示，加强版条款白纸黑字列明法例及罚则，确认投标者签署时知悉围标行为背后的刑事法律后果，如有人仍作出合谋行为，在犯罪意图上将没有合理理由辩解为「不知情」。

竞委会行政总监（法律事务）李晓亮指，以往坊间或认为围标只是民事责任，但他指「从今日开始，呢个说法已经站不住脚」。他希望透过加入法定声明要求，真正将刑责付诸于至少一人身上；将来投标者提交标书时，至少要找到一人愿意签署及宣誓，承担刑事法律责任。

竞委会行政总裁毕仲明亦说，加强版「不合谋条款」不只适用于大厦维修工程招标，呼吁任何界别只要涉及采购，都尽量去要求对方标书加入条款，「如果发现入标者无签署，作为采购方要小心。」

记者、摄影：赵克平