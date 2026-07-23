廉署加控机电署监工及供应商三项贪污及一项串谋诈骗罪 涉就采购收受$320万礼物

廉政公署早前起诉两名机电工程署监工及一名供应商，涉嫌在采购维修零件时串谋诈骗机电署，令供应商多次中标，并夸大购货量及价格，涉案订单金额共逾1,360万元，案件今日( 23日 )在西九龙裁判法院提讯。廉署经进一步调查及按律政司法律意见，加控三名被告三项贪污及一项串谋诈骗罪名，涉及逾300份礼物总值约320万元。裁判官熊雪如批准控方申请，案件押后至11月9日再提讯，三名被告获准继续保释。

廉署今日加控机电署监工及供应商三人三项贪污及一项串谋诈骗罪，获法庭批准。资料图片

裁判官批准控方加控三人共四项罪名申请

两名机电署衞生工程部一级监工曾德强，58岁；叶伟豪，52岁；以及三间供应商的营运者张俊杰，67岁，早前被控共两项串谋诈骗罪名，违反普通法。张俊杰经营的供应商为Leader Med Technology Limited、Hi Quali Trading Company和麦格里医院设备及维修。

案件今日( 23日 )在西九龙裁判法院提讯。资料图片

裁判官熊雪如今日批准控方申请，加控三人共四项罪名，即两项串谋使公职人员接受利益罪名及一项公职人员接受利益罪名，违反《防止贿赂条例》第4(2)(a)条及《刑事罪行条例》第159A条；以及另一项串谋诈骗罪名。案件押后至11月9日再提讯，届时控方将申请转介案件至区域法院答辩。

于2017年1月至2024年6月案发期间，曾德强及叶伟豪分别负责为伊利沙伯医院及油麻地赛马会分科诊所提供维修工程服务。二人职责包括联络供应商，索取工程所需机械零件的报价及制备内部的报价审核文件(报价文件)。

根据机电署的采购指引，二人应就价值5万元或以下的采购，邀请多于一间供应商提供报价。按照一般做法，二人须就每次采购取得三份由不同供应商提供的报价。

曾德强及张俊杰早前被控串谋诈骗机电署向张俊杰的三间公司付款。二人涉嫌讹称该三间公司在价值5万元或以下的采购中，分别是最低出价竞投者，并夸大购买物品的数量和价格，以及虚假地表示报价文件的资料真实且准确。

一项新增控罪指，曾德强涉嫌从张俊杰接受利益，以保持倾向优待张俊杰及与其有关联的公司。廉署调查发现，曾德强涉嫌从张俊杰收受超过200份礼物，总值逾120万元。案发期间，机电署向张俊杰的三间公司判授约180张购货订单，金额共逾800万元。

另外两项新增控罪指，曾德强涉嫌从另一名供应商收受一个约值1,000元的鱼缸，以保持倾向优待对方，并以相类似的手法串谋诈骗机电署向该供应商付款。相关采购涉及一张约四万元的购货订单。

叶伟豪及张俊杰早前被控以相类似的手法，串谋诈骗机电署向张俊杰的三间公司付款。新增控罪指，叶伟豪涉嫌从张俊杰接受利益，以保持倾向优待张俊杰及与其有关联的公司。

廉署调查发现，叶伟豪涉嫌从张俊杰收受逾100份总值约200万元的礼物，相关采购涉及约140张共约560万元的购货订单。

曾德强及叶伟豪涉嫌收取逾300份总值约320万元的礼物，包括名贵腕表、名牌手袋及首饰、多款家庭电器及电子产品。

廉署已向机电署就维修及采购工作提出防贪建议

因应该案所，廉署已向机电署就相关维修及采购工作提出相应的防贪建议，并已与机电署携手加强员工的诚信培训，以防止同类事件再次发生。

相关贪污调查仍在进行，廉署会向律政司征询进一步法律意见后，不排除检控其他涉案人士。

机电署在廉署调查案件期间提供全面协助。控方今日由廉署人员陈俊升代表出庭。