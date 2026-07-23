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超人展7.25登陆旺角 重现超人六兄弟经典场景 近30套日制皮套道具首度海外展出

社会
更新时间：17:24 2026-07-23 HKT
发布时间：17:24 2026-07-23 HKT

【超人英雄展/Ultraman/超人60周年】「特摄之神」円谷英二导演创立的「超人系列」迎来60周年，INCUBASE Studio于今个暑假，在旺角INCUBASE Arena引入集展出及互动体验于一身的《超人英雄展》。今日（23日）开幕会主办方更邀请「超人系列」的反派角色「撒古拉斯．撒古拉」演员青柳尊哉亲临现场。展览将于本周六（25日）至9月13日在旺角创兴广场B2展开，为大小朋友提供暑假「放电」好去处。

完整呈现ULTRAMAN正义宇宙

今次展览完整呈现ULTRAMAN正义宇宙，更是首度将正在日本巡回中的官方大展《ULTRAMAN EXHIBITION》核心展区带到海外展出。展区呈现超人英雄60年来演变轨迹，并特设跨世代的梦幻展区，还原「超人六兄弟」的经典场景。现场更展出近30套由日本原装空运抵港、拍摄专用的超人与怪兽皮套及道具，将日本的特摄工艺近距离呈现在全港粉丝眼前。

亲身体验化身超人

除了珍贵展品，展览亦打造多媒体数位互动游戏。场内特设「超人变身装置」，让入场者亲身体验化身正义英雄。此外，大会专为小朋友设计了巨型「怪兽波波池」，并以波波球「投掷怪兽」进行大作战。启发创意的「互动绘画投射墙」则会将小朋友亲手绘制的作品投射到墙上，让初次接触「超人」的小朋友也能在欢笑中产生共鸣。

不同超人随机现身办见面会

开幕会特别邀请在「超人系列」中代表性的反派角色「撒古拉斯．撒古拉」演员青柳尊哉亲临现场，参与一场限定见面会与支持者近距离交流。展期内亦特设8月及9月限定的超人见面会，各时段将由不同的超人随机现身。

同场设有期间限定主题店，共20款首度推出的「香港限定超人系列闪卡」，并有逾150款由日本及台湾直送的周边商品上架，包括2026年最新一代超人「超人狄奥」的特别色版本独家公仔。早鸟门票优惠由即日起至7月24日晚上11时发售，7月25日翌日凌晨起售卖正价门票。每位入场人士均可随机获赠一张展览限定透卡。

记者、摄影：陈耀霆

《超人英雄展2026》（香港站）活动资讯

展览日期：2026年7月25日（六）- 9月13日（日）
开放时间： 11:00至22:00（最后入场20:30）
展览地点：旺角创兴广场地库B2 INCUBASE Arena
门票价格：成人票$165 / 优惠票$132

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