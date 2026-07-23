逾9成报贩不支持烟盒「物理特征」限制 协会忧指定尺寸或致4成香烟下架 促押后再议

政府早前提出香烟「统一包装措施」，香港报贩协会今日（23日）公布业界问卷调查结果，指逾9成受访报贩不支持烟盒「物理特征」限制，担忧相关规定会令市面逾4成香烟产品无法合法出售，从而助长私烟市场。协会建议政府提出折衷方案，将措施分拆处理，先落实争议较少的「印刷要求」，并将「物理特征要求」押后再从长计议。

逾九成报贩反对限制烟盒尺寸

医务衞生局于4月初向立法会提交文件，将香烟「统一包装」措施的规管范围大幅扩展至限制烟盒尺寸、形状及内衬物料等「物理特征」。香港报贩协会早前就此向业界进行问卷调查，共收回407份有效回复。结果显示，约7成受访报贩支持政府推行规管烟包上字体、文字及颜色的「印刷要求」，但有高达92%的受访者不支持「物理特征」限制。

调查进一步指出，89%的受访报贩认为「烟盒尺寸限制」对生意的打击最为致命，影响远超产品名称印制位置限制及单色印刷等要求。协会解释，有关限制将导致市面上现有的大盒装粗烟、幼烟及软包烟产品无法再于合法市场出售，受影响货种超过四成，对侧重香烟销售为收入的报贩构成严重打击。同时，高达83%的受访者忧虑，合法产品下架将迫使更多烟民转向购买私烟，令私烟问题更趋猖獗。

老报贩叹合法市场萎缩生计不保

香港报贩协会主席林长富表示，方案新增的「物理特征限制」未经充分社会讨论，不仅令合法市场萎缩，直接冲击前线报贩生计，更会将消费者推向黑市，与控烟原意背道而驰。

林长富强调，若当局要推行「物理特征要求」，应就烟盒尺寸标准提供更多弹性。他指出，业界并非完全反对对尺寸设立标准，但现行建议的弹性空间仅有几毫米，实属过于苛刻。他促请当局避免因「一刀切」的硬性规格而导致大量合法产品无法继续出售。

在尖沙咀经营报档50年的老报贩张德荣慨叹，持牌报档在十年间由超过400档锐减至目前不足300档，流失超过三成。他更诉说业界的苦况：「一个报摊，可能系一家人嘅生计，可能系一个老人家做咗几十年嘅心血。」

借鉴澳洲经验 吁平衡市场现实

协会亦引述澳洲的经验作为前车之鉴。林长富指出，澳洲是全球最严格执行规管烟盒尺寸等「物理特征」的少数市场之一，但当地非法烟草市场却急速膨胀。根据澳洲政府调查，2025年当地有超过八成尼古丁用家选择使用走私烟草或违法电子烟产品。协会重申，过于严厉的控烟措施往往适得其反，促请有关部门认真听取前线报贩的声音，采纳分拆方案将两项要求分开处理，在控烟成效与市场现实之间取得平衡。

记者、摄影：陈耀霆

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