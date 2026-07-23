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自动驾驶︱机场岛无人驾驶测试 方保侨：迈向Level 4 商业化重要里程碑

社会
更新时间：14:39 2026-07-23 HKT
发布时间：14:39 2026-07-23 HKT

运输署宣布，已批准在机场岛展开自动驾驶车辆的无人化测试，车上不再设有后备操作员。香港资讯科技商会荣誉会长方保侨表示高度支持，认为这是香港智慧出行迈向第四级高度自动驾驶（Level 4） 商业化的重要里程碑。

方保侨指，车辆在累积逾 24 万公里测试后取消后备驾驶员，反映技术已趋稳定，同时肯定了香港 5G 网络与物联网基建的实力。无人化测试的关键在于遥距控制与网络安全，营运商必须确保通讯网络具备高频宽、低延迟及足够备份，以防讯号中断或网络攻击。

机场岛环境可控是理想试点

他续称，机场岛环境相对可控，是理想的试点，能为日后推广至东涌或市区道路奠定基础。加上政府要求车辆符合国际安全标准、配备黑盒及购买三保，能有效保障安全并加强公众信心。期望政府未来能进一步扩大测试至自动驾驶小巴及物流车，并尽早在香港正式推出自动驾驶，加速智慧城市落地，并与内地及国际自动驾驶技术标准接轨。

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