九龙城重建区占用人未迁离 遭市建局入禀索赔要求交吉

衙前围道/贾炳达道发展计划自2022年公布，地政总署亦于去年刊宪收地，惟仍有部分占用人未交吉。律政司早前已入禀向多名占用人索地及赔偿，昨日再代市区重建局入禀区域法院提出民事诉讼，要求一名占用人交吉，另追讨交吉前的收益。根据司法机构网页，本案暂无聆讯排期。

原告为律政司司长；被告为九龙衙前围道66号二楼(1/F)A室的占用人何雪心。入禀状指，政府委任市区重建局作代理人，收回上述处所的空置管有权。地政总署去年7月18日刊宪，收回九龙九龙城衙前围道/贾炳达道的土地，以实施衙前围道/贾炳达道发展计划（KC-017），同时向业主及拥有土地权益的人士发出通知。行政长官已下令于公告张贴日起3个月后，须收回土地并归还政府。而本案的处所属收地范围内。

去年10.18起应交回土地至今仍拒交吉

因此按照《收回土地条例》，处所于去年10月17日午夜起应已归还政府，而处所拥有人、承让人或代表等的一切权利已终止。然而在市建局多次要求下，包括通知被告若不能在今年1月22日前交吉，政府将采取法律行动，被告至今仍无或拒绝交吉，并继续占用处所。原告表示，政府因此被剥夺使用、管有、占用及享用该处所的权利，包括由去年10月18日起直至被告交吉之日为止。

原告遂向被告申索处所的空置管有权、自去年10月18日起直至交吉之间以市值计算的收益，相关利息及讼费。

案件编号：DCCJ3637/2026

法庭记者：雷璟怡