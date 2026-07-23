热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响

天文台台风预报︱在菲律宾以东的热带气旋，若增强为热带风暴，即将命名为「红霞」。其会在今明两日大致移向吕宋海峡一带并逐步增强，可能于周末影响香港，但其登陆位置与本港的距离仍存在变数。

热带气旋红霞︱移动速度「正常至偏快」

根据天文台预测路径，该风暴会在周日最接近本港，在本港以东约二百多公里掠过并登陆广东东部沿岸，在揭阳市附近登陆。按平常理解，「东登」的风暴对香港风力的影响不及「西登」。香港气象学会发言人梁荣武指，风暴路径的影响因素很多，当中最大影响的是副热带高压脊（副高）走向，而该风暴移动速度偏快，也有一定影响。

副高位置决定风暴路径

梁荣武指出，根据天文台初始的预报，风暴移动速度约为每小时25公里，这属于「正常至偏快」的速度。他解释，影响热带气旋路径的关键因素，是副热带高压脊（副高）的走向，以及与风暴之间的相互作用，因为一般热带气旋都是沿着副高的边缘移动，若在西北太平洋的副高向西伸展，就会将热带气旋推向西，反之登陆位置就会较东。

天文台台风预报︱登陆点于揭阳市附近

从该热带气旋的路径分析，梁荣武指由于风暴移动偏快，没有足够时间等待副高进一步西伸；加上根据昨日与今早的天气图，副高西伸的程度比预期低，不利风暴「西进」，因此路径上会较早「北折」。

至于风暴进入南海前，不曾于菲律宾或台湾登陆，直接穿越巴士海峡，梁荣武指接触陆地只对热带气旋的强度有明显影响，对路径影响则没有定论，变数很大。

汕尾以东登陆难有「八号波」？梁：并非科学说法 仅供参考

「东登」风暴影响下，香港在打风前期普遍吹西北风，受地形影响风力未必太大，其后转吹西南风时，风力才会较显著增强，但一般这些时间风暴已登陆，强度受到影响，因此对香港的影响远不及「西登」风暴。据过往经验，「东登」的风暴登陆点，往往要非常接近香港，一般在汕尾市或汕尾以西的位置，才足以令天文台发出八号或以上热带气旋警告信号。而据目前预测路径，登陆点会在汕尾以东的揭阳市附近。

不过梁荣武认为这并非一个科学的说法，最多只是参考，因为每个热带气旋构成、最大风的位置不同，东登风暴仍有可能带来较显著影响，不宜调以轻心。

梁荣武指，根据天文台天气图，「副高」位置（图右）西伸程度不如预期，是风暴路径偏东的重要原因。