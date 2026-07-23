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北区社区健康中心冷气分判商工头否认收回佣 辩方因分判商老板离港拟申终止聆讯

社会
更新时间：12:09 2026-07-23 HKT
发布时间：12:09 2026-07-23 HKT

政府北区社区健康中心工程冷气分判商的62岁「工头」及2名工人，涉嫌向7名工人收取回佣共逾30万元，以助对方获聘，一同遭廉政公署落案起诉。工头今早于粉岭裁判法院否认3项串谋受贿罪及2项受贿罪，惟庭上交代冷气分判商老板近月移居加拿大，日前得悉无法出庭作供。辩方指原需盘问分判商老板生意交涉事宜，现考虑申请终止聆讯。案件押后明早续讯。

大地科联企业有限公司62岁前「工头」翁送群联同2名大地科联前工人54岁何汉基及65岁谢树康，同被控3项串谋代理人接受利益罪，翁送群再独自被控2项代理人接受利益罪。首3项控罪指「工头」翁送群涉嫌分别串谋工人何汉基及谢树康从5名工人收取贿款，每个工作天收取600元至1,000元，当中何汉基亦有份向翁送群提供贿款。其余2项控罪则指翁送群涉嫌从另外2名工人分别收取1,800元及8,500元贿款。

案件编号：FLCC1301/2025
法庭记者：陈子豪

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