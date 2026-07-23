随地吐痰遭食环票控时袭击职员 五旬侍应认罪判囚4个月缓刑3年、罚款$2000

52岁男侍应今年4月在北河街随地吐痰时，遭食环署职员票控，男侍应拒绝交出身份证后，推撞食环署职员。男侍应早前承认阻碍公职人员及普通袭击两罪，主任裁判官苏文隆今早在西九龙裁判法院判刑时指，考虑被告没有刑事定罪纪录，判处他判罚款2千元、监禁4个月，缓刑3年。辩方指报告内容正面，被告已深感后悔，并向事主真诚致歉。被告早前另承认传票控罪随地吐痰被罚款3千元。

被告罗智勇，被控于2026年4月8日，在深水埗基隆街与桂林街交界北河街市政大厦外阻碍依法执行公务的公职人员，即食物环境卫生署，助理小贩管理主任，即男子朱启东执行公务；另在同日同地袭击朱启东。

拒提供身份证处理票控兼向食环施袭

案情指，今年4月8日下午5时许，两名食环署职员在案发地巡查时，发现被告在公众地方随地吐痰，食环署职员朱启东遂上前截停被告，并向被告作出票控，惟被告拒绝提供香港身份证让朱作票控，在朱作出多次口头提醒后，被告仍拒绝提供个人资料及企图离开。

朱遂张开双手防止被告离开，被告随即用右手前臂推开朱，导致朱跌倒在地上致伤，朱报案求助，被告在警方到达前沿著大南街逃去，过程遭拍摄下并在网上流传。翌日，被告在深水埗地铁站出口附近被捕，在警诫下承认因一时冲动而犯案。朱在案发后被送院接受治疗，医疗报告显示，朱的后脑及腰部触痛。

案件编号：WKCC2138/2026

法庭记者：黄巧儿