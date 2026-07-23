自动驾驶︱运输署批准机场岛自动车无人化测试 强调安全性达国家及国际标准

运输署今日（23日）宣布，已批准在机场岛展开自动驾驶车辆的无人化测试，车上不再设有后备操作员。运输署署长谢咏谊强调，安全永远是首要考虑，所有测试均须符合严格国家及国际标准，并设有全面应变及风险管理机制。

机场岛自动车实现四大技术跃进

运输署至今已发出8个自动驾驶车辆先导牌照，涉及65辆车，测试地点遍及港九新界。谢咏谊指，所有测试大致畅顺，达到国家或国际标准的第四级高度自动驾驶水平，目前全港测试项目已累计行驶超过24万公里，当中机场岛的项目更加显著，先后实现四大技术跃进，包括多辆自动车同时运行、指定人员载客、路段扩展及车速提升。此外，遥距后备操作员会收集无人化操作的关键数据，为日后无人化驾驶奠定基础。

关于署方如何检视测试的安全表现，谢咏谊指，营运商每个月都要就机场岛遥距操作测试提交报告，署方团队也会不时实地检视自动车表现，也会视察遥距控制中心的实际操作。

增标识显示正进行「无人驾驶测试」

为方便其他道路使用者识别无人化测试车辆，谢咏谊指出，除了要求所有测试车贴上原有的自动车标签外，今次亦新增额外标识，明确显示车辆正进行「无人驾驶测试」。

谢咏谊强调，安全永远是首要考虑，署方的实务守则按照国家及国际安全标准，要求营办人制定全面的安全管理和应变计划，涵盖车辆安全、驾驶安全、道路安全、网络安全等等。此外，营办人必须为每辆自动车购买有效的第三者风险保险，并安装电子数据记录仪，以便有需要时提供协助。

她又提到，由她所领导的自动驾驶车辆应用促进工作组会持续审视各测试项目进度及安全表现，适时提供支援及协调，期望进一步融合数字技术、人工智能与公共运输，更好服务市民。

事故时责任谁属 谢咏谊：难一概而论

至于发生事故时责任谁属，谢咏谊指若真的发生事故，谁负责任难以一概而论，但对市民和行人的保障方面，认为每一辆测试自动车附有的第三者保险足以应对，电子数据记录仪亦可协助调查。她强调，任何道路使用者或驾驶者，任何车种，在任何计划下使用道路，若有违规，都会和执法部门联络跟进。

被问到署方何时会考虑扩大测试范围，谢咏谊指取决于营办商的意愿和计划，欢迎潜在营办商与署方进行讨论。如果测试表现令人满意，之后工作小组亦会跟进，看看营办商想以怎样的模式在香港进行商业营运。她表示，署方希望尽快达成无人化、规模化、商业化，未来能有更多路线进行无人化测试，也正处理一些商业运作申请，详情留待日后公布。

坊间有声音关注测试进度是否太慢，谢咏谊表示，测试项目不是说几个月就能完成，例如路段有扩展过，车速有逐步提升，车辆数量也增至同步多车运行，署方会尽快争取到下一个阶段，但当然也要视乎安全和运作表现。

运输署今日宣布批准百度旗下的自动驾驶平台「萝卜快跑」在机场岛开展无人驾驶测试，成为香港首家获无人驾驶测试牌照的企业。百度副总裁杨楠表示，目前「萝卜快跑」适应了香港的右舵驾驶规则，积累了丰富经验，为后续开拓海外市场打下基础。

记者：周育莹

摄影：叶伟豪

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