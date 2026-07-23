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涉前年筲箕湾烧腊舖偷$6500 清洁工拟否认盗窃罪 还押9月讯

社会
更新时间：11:42 2026-07-23 HKT
发布时间：11:42 2026-07-23 HKT

筲箕湾某烧腊舖店主早前在网上发文指店舖前年疑遭人偷取现金6,500元，并公开案发闭路电视片段。事隔逾两年，38岁清洁工涉案被捕，他被控1项盗窃罪，今于东区裁判法院再提讯。被告拟否认控罪，但称欲寻找律师。裁判官王证瑜质疑为何被告较早前不接触律师，但仍押后案件至9月3日再讯，以待被告索取法律意见，惟期间被告须还押。

被告叶俊文，被控于2024年3月22日在柴湾金华街21号地下好运烧腊饭店偷窃现金6,500元。

被告今天没有律师代表，他表示打算不认罪，但想寻找当值律师协助。王官质疑被告非首次上庭，为何早前不接触律师，惟最终仍批准案件押后。王官下令被告须还押候讯，并表明即使下次聆讯被告仍没有律师代表，也不会再次押后案件，而是会继续法律程序，提醒被告须尽快接触律师。

案件编号：ESCC1241/2026
法庭记者：王仁昌

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