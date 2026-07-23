钟丽玲新加坡推广中国AI治理倡议 签备忘录发挥星港「门户」优势

个人资料私隐专员钟丽玲于7月20至22日，在新加坡出席由新加坡资讯通讯媒体发展局及个人资料保护委员会举办的新加坡数据节及亚洲资料保障机构会议。钟丽玲在会上大力推广中国提出的全球人工智能（AI）治理倡议，分享香港在AI监管上的实务经验，并与星洲业界签署合作备忘录，积极发挥香港连接中国内地与东盟国家的「超级联系人」及「超级增值人」角色。

钟丽玲在7月21日的会议上，与新加坡个人资料保护委员会专员共同参与「在生成式人工智能（AI）时代治理个人资料」专题讨论。钟丽玲特别提及早前在上海举行的「2026世界人工智能大会」，并强调中国提出各国应秉持「以人为本、向上向善」的理念，携手构建公正合理的全球AI治理体系。她向与会者阐述，个人资料私隐专员公署（私隐专员公署）正采取促进循规、沟通及协作的多管齐下策略，协助各机构安全且负责任地应用AI技术，全力支持香港建设为国际创新科技中心。

分享AI循规审查经验

在数据节举行期间，钟丽玲于7月22日出席了由国际私隐专业人员协会（IAPP）举办的「2026年IAPP亚洲论坛」。在题为「亚洲的监管者如何影响AI及数据治理」的专题讨论中，她与菲律宾、新加坡及泰国的监管机构专员同场交流。

钟丽玲在会上分享了私隐专员公署自2023年起进行三轮AI循规审查的观察与实务经验，并介绍公署编制的获奖指南，包括《人工智能（AI）：个人资料保障模范框架》及《雇员使用生成式AI的指引清单》。相关指引旨在协助机构以安全、负责任及保障私隐的方式采用AI技术，建立健全的AI治理与风险管理制度。

签署备忘录深化合作

同日，私隐专员公署与香港国际数据私隐学院，跟新加坡法律学会及亚洲商法研究所于新加坡签署谅解备忘录，进一步加强两地合作。该备忘录旨在发挥香港作为中国门户、新加坡作为东盟国家门户的独特优势，促进两地法律专才、商界及持份者的知识交流，深化中国与东盟企业的合作交往。

钟丽玲指出，这是香港国际数据私隐学院自2026年6月成立以来签署的首份备忘录，有助公署及学院发挥香港「背靠祖国、联通世界」的优势，利用香港作为桥梁，促进东盟国家了解本港及国家的数据监管框架，同时为内地与本港持份者提供平台，以认识新加坡及东盟的监管制度，发挥香港「超级联系人」和「超级增值人」的独特角色。

新加坡法律学会行政总裁杨子健表示，备忘录体现了双方协助企业把握科技机遇并履行责任的承诺。他期望双方在保障个人资料、AI治理等领域携手合作，汇聚监管机构、业界人士、企业及学界，共同开发实用资源，增强机构在数字经济下进行跨境业务的信心。

另外，钟丽玲在活动期间亦与文莱资讯通讯技术产业管理局局长、泰国个人资料保护委员会主席等东盟官员进行会谈，并与Meta等科技巨头代表交流，探讨个人资料保障与AI管治的最新国际实践经验。