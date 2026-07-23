法官陈嘉信再涉司法抄袭 江乐士：应采强硬手段 汤家骅：不尊重这个制度

高等法院法官陈嘉信2023年被发现多次司法抄袭，近日再有案件因司法抄袭而上诉得直，资深大律师汤家骅批评陈官再三司法抄袭其实「唔系好尊重个制度」。

汤家骅称：好听啲系工作繁重，难听啲就系懒

行政会议成员兼资深大律师汤家骅及前刑事检控专员江乐士分别回复《星岛》查询指，陈官在首席法官警告过后仍然再次干犯司法抄袭，汤家骅认为可能反映首席法官训诫未获尊重，江乐士则指首次训诫后陈官仍故态复萌，令事态显然更严重，司法机构需要采取更强硬手段处理。汤家骅昨晨更在电台节目中，批评陈官几乎将律师陈词「搬字过纸」式抄袭，未能展示任何独立判断，直言「好听啲就系工作繁重，难听啲就系懒」。

江乐士昨回应指如陈官司法抄袭之弊病反复出现在民事诉讼当中，或反映陈官未必最适合审理民事诉讼，司法机构将陈官调离民事案件，改为负责刑事案件，安排合理。

江乐士。资料图片

汤家骅批评陈官再三司法抄袭「唔系好尊重个制度」。资料图片

江乐士认为针对性培训有利无弊

江乐士及汤家骅指出，法官之间会分工合作，部份负责刑事案件，部份负责民事案件即使将陈官调派至负责刑事案件，也不会造成不公。江乐士补充，正如反修例示威期间，前高等法院法官李瀚良曾联署反对《逃犯条例》修订草案，因此于2020年遭香港终审法院时任首席法官马道立禁止审理任何示威相关案件。汤家骅说明法官审理刑事案件时，亦须听取大律师陈词及自行撰写判词，而且其个人认为刑事案件影响人身自由 ，甚至一生前途，其实比民事案件中的金钱瓜葛更加重要。

江乐士及汤家骅均不清楚何谓针对性培训，惟江乐士相信无论如何均有利无弊。汤家骅强调尊重司法界的决定 ，惟希望司法界处理此事时候增加透明度，令一般市民都明白到跟进工作进展如何。陈官一而再再而三出现司法抄袭，其实「唔系好尊重个制度」，亦不尊重诉讼双方对公义得以彰显的诉求，「噉呢个系咪一个培训、或者培训咩嘢可以改变到呢种噉嘅心态呢 ？」汤家骅重申自己未经历过，委实难以评论。

记者 陈子豪