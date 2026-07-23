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公屋加租︱房委会通过公屋加租2.04% 10月起生效

社会
更新时间：10:28 2026-07-23 HKT
发布时间：10:28 2026-07-23 HKT

资助房屋小组委员会主席张仁良今日（23日）表示，委员会通过公屋加租2.04%，10月1日起生效。张仁良形容此次加幅温和，属可接受水平，预料加租后可带来5.4亿元盈余，并强调现行租金检讨机制具有高可信性与代表性。

平均每月多缴51元 最低租户仅10元

张仁良解释，2.04%的加幅已充分考虑了基层市民的负担能力，若对比反映低收入家庭通胀情况的甲类消费物价指数，2024年通胀率为1.7%，2025年为1.6%，两年累计的通胀升幅肯定高于2.04%的租金加幅。因此，是次公屋租金调整「追唔到通货膨胀嘅升幅」，亦低于同期最低工资的累计升幅。调整租金后，受影响住户平均每月需多缴约51元的租金，最低每月实际只是交多10元租金，最高则为128元。

他坦言，尽管加租能为房委会带来约5.4亿元的财政盈余，但这笔新增收入「未必可以补到管理支配（开支）嘅上升幅度」。

对于外界关注房委会未有提供如往年般的「特别租金宽免」措施，会否增加基层市民负担，张仁良回应指，目前公屋住户已享受差饷宽免，涉及金额约为200多元至1,000元不等。他重申，若部分住户面临突发或特别经济困难，房委会设有行之有效的「困难租户计划」，目前有约3%公屋住户参与。房屋署亦正持续检视该计划，研究如何加快审批流程，并检视申请资格，以确保能精准帮助有需要人士。

被问到现行租金检讨机制是否需要引入其他经济指标或作出修改，张仁良强调机制行之有效，短时间内不会改变，未来的租金检讨亦会继续沿用此方法，因为「一致性（Consistency）相当紧要」，以便进行更准确的比较。

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