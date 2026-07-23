中医医院︱月底推中风后及下腰痛治疗 市民可致电项目专线筛查资格

香港中医医院将于下周一（27日）起开展首轮共两项专病项目，分别为「中风后治疗专病项目」及「下腰痛治疗专病项目」，并以「中医为主的中西医协作」模式运作。香港中医医院副行政总监（中医）张振海表示，中医医院初步规划了23种具备中西医协作治疗优势的专病项目，计划分五年推出，首年推出12项，而中风及下腰痛因临床需求殷切且治疗优势显著，获选为首轮推出的两大项目，其余10项则于未来数月陆续面世。

跨专业团队度身订造治疗方案

张振海今日（23日）在电台节目表示，中医医院秉持「分科做专，专病做强」理念，根据中医理论及循证医学，初步规划了23种具备中西医协作治疗优势的专病项目。专病项目将由中医师与专科医生共同会诊，并联同物理治疗师、职业治疗师、言语治疗师及护士等跨专业团队进行评估。治疗手段多元化，包括中医综合治疗，内服中药、针刺、艾灸、拔罐，以及中医医院特色的薰蒸药浴；西医及专职医疗，包括物理治疗、职业治疗及言语治疗，西医亦会按需要处方西药。护士将担任个案经理角色，负责日常护理评估并统筹病人的整个疗程。

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下腰痛以中医及物理治疗为主

今次首推两大专病项目涵盖「中风后治疗」及「下腰痛治疗」，并各自制定两大治疗方案。在中风后治疗专病项目中，「后急性中风治疗」服务发病后一周至60天内的病人，他们毋须24小时住院或已完成西医住院治疗，亦毋须长期卧床并具备有限度活动能力，医院将提供连续3周、每周6节的日间住院服务，每节约4小时。至于「中风后遗症治疗」则服务发病后60天至3年的患者，将提供连续8周、每周6节门诊服务，按临床需要可转介至日间病房作密集治疗。

「下腰痛治疗」主要以中医及物理治疗为主，同样分为两大计划，并会安排连续4星期的日间住院服务。「急性下腰痛治疗」服务急性发作少于6周的病人，症状包括急性发作、痛楚剧烈、无法正常弯腰，甚至伴随下肢麻木，如坐骨神经痛等，严重影响生活及工作；「亚急性及慢性下腰痛治疗」服务下腰痛持续6周以上而少于3个月，或慢性下腰痛持续3个月或以上的病人，症状每逢天气转变，如刮风下雨便会加重，出现持续腰酸背痛及下肢麻痺。针对急性下腰痛病人，会安排4节日间住院服务，每节4小时。至于慢性下腰痛病人，将安排连续4周、每周3节门诊服务。

服务名额方面，张振海指出，专病项目是透过整合现有门诊及日间住院资源来推行。自7月4日起，医院的全年门诊服务量已提升至14万人次，日间主要服务则每日提供两个时段，合共50张病床运作。

市民可致电专病专线作初步筛查

他指出，市民现时可致电或发送WhatsApp 短讯至项目专线 (852) 5799 3233，由专责职员解答查询并进行初步筛查；医院内部的门诊及日间服务亦会为合适的病人作出适当转介。同时，院方欢迎其他公私营医疗人员转介病人参与专病项目。