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热带气旋「红霞」︱天文台：明日考虑发一号戒备信号 视乎风力周六评估改发更高信号

社会
更新时间：08:40 2026-07-23 HKT
发布时间：08:40 2026-07-23 HKT

在菲律宾以东海域的热压系统，已增强为热带低气压。天文台今早（23日）指，在上午八时，该热带低气压集结在马尼拉以东约900公里，预料向西北偏西移动，时速约25公里，大致移向吕宋海峡一带。

天文台下午4时半表示，预料位于菲律宾以东海域的热带气旋会在明日（7月24日）稍后横过吕宋海峡并进入本港800公里范围，届时天文台会考虑发出一号戒备信号。按照现时预测路径，该热带气旋会在周末期间靠近广东东部沿岸并逐步增强，现时评估较大机会在惠州至汕头一带登陆，但与本港的距离仍存在变数。 
 
星期六（7月25日）初时本港天气仍然酷热，但稍后本地风力会逐渐增强，狂风骤雨增多。天文台会视乎热带气旋的强度变化、其强风区与本港的距离及本地风力情况，评估是否需要在星期六稍后改发更高热带气旋警告信号。另外，星期六海有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动。 
 
受该热带气旋影响，预料本港星期日（7月26日）有狂风大骤雨及雷暴，海有涌浪，市民请留意天文台的最新天气消息。

热带气旋「红霞」料即将命名

根据2025年起生效的西北太平洋及南海热带气旋名字，对上的第11号台风命名为「海神」，故若上述热带气旋升格为热带风暴，则会按名单命名为「红霞」。

根据天文台今日发出的首个路径预报，预料准「红霞」会在未来一两日大致移向吕宋海峡一带并逐步增强。其在周五至周六会横过菲律宾北部，进入香港800公里范围。其在周日凌晨会以台风级别强度，在香港东面约200至300公里外掠过，于广东省揭阳市惠来县一带登陆。

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