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热带气旋「红霞」今闯本港800公里范围 天文台届时考虑发一号风球 视乎风力周六评估改发更高信号

社会
更新时间：03:45 2026-07-24 HKT
发布时间：08:40 2026-07-23 HKT

天文台周五（24日）凌晨3时30分发出特别天气提示，指热带气旋红霞会在今日（24日）稍后横过吕宋海峡并进入本港800公里范围，届时天文台会考虑发出一号戒备信号。按照现时预测路径，红霞会在周末期间靠近广东东部沿岸并逐步增强，现时评估较大机会在惠州至汕头一带登陆，但与本港的距离仍存在变数。

星期六（7月25日）初时本港天气仍然酷热，但稍后本地风力会逐渐增强，狂风骤雨增多。天文台会视乎红霞的强度变化、其强风区与本港的距离及本地风力情况，评估是否需要在星期六稍后改发更高热带气旋警告信号。另外，星期六海有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动。

受红霞影响，预料本港星期日（7月26日）有狂风大骤雨及雷暴，海有涌浪，市民请留意天文台的最新天气消息。

热带气旋「红霞」料即将命名

根据2025年起生效的西北太平洋及南海热带气旋名字，对上的第11号台风命名为「海神」，故若上述热带气旋升格为热带风暴，则会按名单命名为「红霞」。

根据天文台今日发出的首个路径预报，预料准「红霞」会在未来一两日大致移向吕宋海峡一带并逐步增强。其在周五至周六会横过菲律宾北部，进入香港800公里范围。其在周日凌晨会以台风级别强度，在香港东面约200至300公里外掠过，于广东省揭阳市惠来县一带登陆。

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