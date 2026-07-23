每日杂志‧人物志｜留住消失的味道 邓梓俊绘出记忆与温度

提着烧味饭回到工作室，本地画家邓梓俊（Steven）没有急着吃，反而把叉烧、烧鹅髀和青菜等逐一挪位，直到与脑海中的构图一致，才在画纸下笔勾勒。经过数个日夜，一碟油亮诱人的烧味饭跃然纸上。Steven笔下的食物，不只画得逼真，更成为不同人的情感寄托，曾让接受化疗、胃口欠佳的病人重拾食欲，也让已消失的味道，在画作中延续。近年，他亦开设木颜色绘画班，并走进校园，希望激发更多人对画画的热情，「说到香港的木颜色、食物绘画时，希望别人会想起我。」

邓梓俊绘制的《烧味自由》（Siu Mei Freedom）。 受访者提供

摆弄食材、耐心调整角度，这是作画前的准备功夫，也是Steven对于美食的追求。他笑言，自己对「食」的要求甚高，「排在我的首位」。说到此处，他忍不住分享日前吃到不合心意的一餐，至今仍耿耿于怀。

这份对食物的执著，也体现在他的创作中。近年，他的作品多围绕食物，包括烧味饭、传统面包、海鲜丼等。他会亲自购买食材，再逐一调整摆放角度，寻找心目中的理想构图，作为绘画时的参考。

邓梓俊表示，会购买食材作为道具，并摆放成心中理想的构图，作为绘画的参考。 受访者提供

大学餐厅结业 画「是旦饭」记录味道

「我觉得画食物相对较自由，因为形态可以很多变，例如有不同的质感、油光。」他强调，写实画并非追求「百分百还原」，而是尽可能具象呈现食物的模样。以作品《烧味自由》为例，他会重新调整烧鹅髀的比例、叉烧的油光，甚至加入塑胶羹等细节；绘画另一幅大型作品的「角切鱼生丼」，他更曾花费千元购买刺生，并亲自摆盘，把「最喜欢的鱼生」全数放进画作中。

感性的构图，谨慎的落笔，是Steven的创作方式。对他而言，画作不止于视觉呈现，也是记录回忆与经历的载体。他忆述，作为香港中文大学校友，曾因母校餐厅结业感惋惜，特意绘制了增量版的「是旦饭」，希望透过画笔记录回忆中的味道。他坦言未来想尝试进一步以故事串连作品，让画作不只停留于视觉上的写实，而能传递更多情感。

然而，令他没想到的是，原本只想画下自己喜欢的食物、记录生活中的味道，却意外带来别样意义。他回忆道，有顾客在社交平台联络他，提出希望购买其作品《沙爹牛肉面》，送给正接受化疗、胃口欠佳的哥哥，盼透过熟悉的食物帮助对方恢复食欲，「那时候觉得很有意义，有人会这样欣赏我。」

邓梓俊形容绘画食物相对较自由，形态多变，如有不同的质感及油光。

办木颜色画班 医生也来放松

除了创作，Steven几年前亦开设木颜色画班，并通过工作坊、课程与讲座走进校园。他说，画画使他有机会认识不同背景的人，也是自己与外界保持联系的方法。相比长时间独自在工作室创作，他更喜欢透过课堂与学生交流，了解不同人的想法。

学生之中，有医生刚完成手术不久便前来上课，将绘画视为放松方式，甚至对Steven能以画画谋生心存憧憬；有纹身师把课堂学到的写实技巧应用在作品上，更凭一幅「咕噜肉」夺得纹身设计比赛冠军；有中学生其后选修视觉艺术科，作品更在「香港冉起当代」艺术博览会（Affordable Art Fair）中展出。

谈及与绘画的缘分，Steven笑言，「一出生就喜欢画画。」小时候，他会利用纸皮绘画喜爱的动漫角色，又会自行组装变形金刚。他说，画画是生活中不可或缺的一部分，一直陪伴他走到今天。论起何时真正踏上艺术路，则源于一次偶然机会。当时，他看见美国画家Heather Rooney以木颜色绘画已故歌手米高积逊（Michael Jackson）的影片，赞叹之余也大感新奇，因而启发他尝试以木颜色创作人像。

2018年起，他开始创作，并制作缩时影片，将绘画过程分享到网上，崭露头角。后来，他绘画连锁食店的米线，再次引起回响，令更多人注意到木颜色写实画。

然而，真正让他想成为全职画家的转捩点，则发生于大学时期。当时他应邀担任一个品牌的木颜色工作坊导师，意料之外获得不错的反应，促使他在大学四年级时尝试开班授课，成为日后创业的起点。他笑言，家人过去亦曾婉转提问，会否寻找一份全职工作，将教画作为副业。

邓梓俊形容，画画使他有机会认识不同背景的人，也是他与外界保持联系的方法。

开「食物」画展 寄语年轻人勇敢追梦

回望近8年的历程，Steven坦言心态有不少转变。以往创作时，他只希望完成作品；成为全职画家后，除了创作，亦需要学习如何与画廊合作、筹办展览、准备作品，以及思考如何吸引收藏者，经营个人艺术事业。

他直言，在创作、教学与现实生活之间取得平衡，并不容易。他形容，自己并非纯粹的艺术家，而是身兼内容创作者、画家与导师等多重身份，笑言常常面对现实与理想、教学与创作之间的拉扯。他说，教学是主要收入来源，占据大部分时间，有时候完成一天教学后，仍需要投入创作，如同完成一份工作后，再开始另一份工作。

惟Steven说，仍享受目前的生活，也没有刻意为自己订下「几岁前一定要成功」的目标。他笑言，自己的最大愿望反而是「自由一点生活，做个好人就可以」，希望维持现在平衡创作、教学和生活的状态。

邓梓俊近年走进校园，教导木颜色绘画技巧。 受访者提供

回首一路走来，他自认是幸运儿，感恩人生路上遇到不少伯乐，若一切迟两年发生，他坦言自己很可能已是「工程佬」。他又提到，以前香港较少人用木颜色创作，如今相对多了，这种独特性也渐渐淡化，但他不担心被取代，也未有因此焦虑。他认为，最重要的是做好自己，建立个人特色。

不久的将来，他将举办首个个人木颜色画展，延续「食物」主题，展出全新作品。他亦寄语有志投身艺术的年轻人，勇于透过不同渠道展示作品，因为若不尝试，便连被看见的机会也没有。

邓梓俊曾获邀到瑞士著名制笔厂Caran d'Ache参观。 受访者提供

「自己画的作品有灵魂，AI取代不了」

身处人工智能（AI）兴起的时代，只需输入文字提示，数秒内便能生成风格各异的图像。对此，毕业于香港中文大学计算机科学系的Steven抱持平常心，在他眼中，AI更像是一种提升效率的工具，而非取代创作的存在。

他认为，AI生成的图像建基于大量既有作品与数据，例如所谓「宫崎骏风格」，也是因为先有宫崎骏多年来的创作累积，AI本质上仍是建基于既有创作，而非真正创作。

邓梓俊曾在「艺术中环2023」（Art Central）中展出16幅作品。 受访者提供

「自己画的作品有灵魂，是AI取代不了的。」Steven相信，手绘作品承载着创作者投入的时间、观察与思考。

他形容，即使同一群人一起写生，每人看到的事物和角度都不尽相同，最终呈现的作品自然各有特色。他认为，画家是透过双眼观察世界，再用双手重新诠释眼前景象，这份温度与独特性，正是AI无法复制的价值。

记者：潘明卉