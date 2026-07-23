Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜大致天晴 初时有一两阵骤雨 市区最高气温约34度

社会
更新时间：06:29 2026-07-23 HKT
发布时间：06:29 2026-07-23 HKT

副热带高压脊正覆盖中国东南部。同时，骤雨正影响广东。此外，位于菲律宾以东海域的低压区已增强为热带低气压。在上午五时，该热带低气压集结在马尼拉以东约920公里，预料向西北偏西移动，时速约25公里，大致移向吕宋海峡一带。

本港地区今日天气预测，大致天晴，但初时有一两阵骤雨。日间酷热，市区最高气温约34度，新界再高一两度。吹轻微至和缓偏南风。

展望明日大致天晴及酷热。星期六短暂时间有阳光，稍后至星期日间中有狂风骤雨及雷暴，风势颇大，海有涌浪。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

副热带高压脊会在今明两日覆盖华南，并为该区带来普遍晴朗及酷热的天气。而位于菲律宾以东海域的热带气旋会在本周后期进入南海东北部并逐步增强，周末期间较大机会移向广东东部沿岸一带，但其登陆位置及与本港的距离仍存在变数。受其影响，星期六稍后至星期日广东沿岸风势颇大，有狂风大骤雨及雷暴，海有涌浪。一道广阔低压槽会在下周初至中期影响南海北部，广东沿岸天气仍然不稳定。

最Hit
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
影视圈
11小时前
「五索」钟睿心胸部严重受伤  阔约两吋伤口曝光触目惊心  爆意外经过超伤心：一定留疤
「五索」钟睿心胸部严重受伤  阔约两吋伤口曝光触目惊心  爆意外经过超伤心：一定留疤
影视圈
15小时前
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
影视圈
10小时前
深圳地铁实施「逢包必检」，让进站市民大排长龙。微博@吴佩
深圳地铁︱央视评深圳地铁安检事件 称公共服务当有科学预判
即时中国
9小时前
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
旅游
12小时前
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一品牌同步离场
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一中菜同步离场
饮食
17小时前
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
时事热话
14小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
00:51
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
影视圈
12小时前
谭凯琪入禀呈请吕晶晶破产 认因财反目：大家唔好借钱畀人 非有意爆前闺密与邓特希秘婚
06:35
谭凯琪入禀呈请吕晶晶破产 认因财反目：大家唔好借钱畀人 非有意爆前闺密与邓特希秘婚
影视圈
14小时前