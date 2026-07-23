天文台｜大致天晴 初时有一两阵骤雨 市区最高气温约34度

副热带高压脊正覆盖中国东南部。同时，骤雨正影响广东。此外，位于菲律宾以东海域的低压区已增强为热带低气压。在上午五时，该热带低气压集结在马尼拉以东约920公里，预料向西北偏西移动，时速约25公里，大致移向吕宋海峡一带。

本港地区今日天气预测，大致天晴，但初时有一两阵骤雨。日间酷热，市区最高气温约34度，新界再高一两度。吹轻微至和缓偏南风。

展望明日大致天晴及酷热。星期六短暂时间有阳光，稍后至星期日间中有狂风骤雨及雷暴，风势颇大，海有涌浪。

分区气温

九天天气预报

副热带高压脊会在今明两日覆盖华南，并为该区带来普遍晴朗及酷热的天气。而位于菲律宾以东海域的热带气旋会在本周后期进入南海东北部并逐步增强，周末期间较大机会移向广东东部沿岸一带，但其登陆位置及与本港的距离仍存在变数。受其影响，星期六稍后至星期日广东沿岸风势颇大，有狂风大骤雨及雷暴，海有涌浪。一道广阔低压槽会在下周初至中期影响南海北部，广东沿岸天气仍然不稳定。