大暑天气︱午后多区录33度以上 天文台发酷热天气警告 料明日持续极端酷热

今日（23日）是廿四节气的「大暑」，天文台表示，副热带高压脊为中国东南部带来普遍晴朗及酷热的天气。正午时分，本港部分地区气温上升至33度或以上。在正午12时，位于菲律宾以东海域的热带低气压集结在马尼拉之东北偏东约860公里，预料向西北偏西移动，时速约25公里，大致移向吕宋海峡一带。

本港地区下午及今晚天气预测大致天晴，下午酷热。吹轻微至和缓偏南风。展望未来一两日部分地区极端酷热。星期六稍后至星期日间中有狂风骤雨及雷暴，风势颇大，海有涌浪。下星期一及星期二天气仍然不稳定。

分区气温

九天天气预报

副热带高压脊会在明日继续为华南带来普遍晴朗及极端酷热的天气。现时位于菲律宾以东海域的热带气旋会在未来一两日进入南海东北部并逐步增强，于周末期间靠近广东东部沿岸，但其登陆位置与本港的距离仍存在变数。预料星期六稍后至星期日广东沿岸风势颇大，有狂风大骤雨及雷暴，海有涌浪，下周初该区仍有骤雨。而一道广阔低压槽会在下周中期为南海北部及广东沿岸带来不稳定天气。