善德基金会单车盛事掀全城热潮 外卖员及中外游客力撑创举

香港善德基金会伙拍永明金融推出「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」智能单车动力创举，挑战累计骑行 120 万公里、相当于环绕地球 30 圈，为香港回归30周年率先送上祝福。活动设于尖沙咀梳士巴利花园的主场地，摆放了 100部智能单车免费供公众参与，单车盛事自启动以来，掀起全城热潮，现场人头涌涌，吸引大批市民与中外游客踊跃响应，众人齐齐「落场」挥洒汗水，踩单车储里数力撑盛事。

活动以「转化能量、全城发亮，成就动力创举」为口号，瞬间点燃大众热情。有来港旅游的埃及游客一边欣赏维港醉人美景，一边踩着智能单车累积里数，纵使热得大汗淋漓、甚至脱去上衣，依然凭借坚定决心完成10公里挑战，以实际行动力撑香港盛事。

相关连结：善德基金会单车盛事启动 挑战120万公里迎回归30载 罗淑佩：推动单车专业普及 各界同心转化能量全城发亮

此外，现场更不乏暂时放下手头工作的外卖速递员，专程前来踩足10公里；同时亦有印度家庭、本地居民、各国小朋友及内地旅客的身影。大家不分国籍与背景，齐心为这项盛事贡献力量。善德基金会主席蓝国庆亦亲临现场与众同乐，并与参与盛事的旅客合影留念。

尖沙咀主场地的100部智能单车将展出至8月15日，随后会移师至香港国际机场的香港航空学院及亚洲博览馆，继续累积里数。主办单位稍后亦将举办多场精彩激烈的团体挑战赛，当中包括于8月1日举行的「童军12小时智能单车接力纪录」活动。届时将有逾千名童军成员参与，以接力形式在12小时内完成最少40,075公里、象征环绕地球一圈的骑行距离。