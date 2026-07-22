谢展寰访青海︱上午往祁连山岗什卡雪峰考察「无痕登山」机制 参观国家公园生态科普馆

环境及生态局局长谢展寰昨日（21日）及今日（22日）继续青海访问行程。他今日上午首先前往祁连山・岗什卡雪峰，考察当地保护冰川及雪山生态系统的「无痕登山」机制，以同时平衡生态保护和适度旅游开发。随后，一行人到访祁连山国家公园生态科普馆，认识全球国家公园和中国国家公园的发展历程，进一步了解祁连山国家公园丰富的生态系统、生态价值、生物多样性、科研监测等内容，以及推动生态保护教育的实践经验。

此行有助香港推进全面绿色转型 积极对接国家「十五五」规划

青海省成功结合绿色科技、新能源与生态产业的宝贵经验，贯彻落实国家「绿水青山就是金山银山」的重要理念；此行有助香港在推进全面绿色转型及制定首份五年规划时，能更积极对接国家「十五五」规划，助力国家实现高质量发展。

谢展寰昨日到塔拉滩光伏产业园实地考察内地首个千万千瓦级太阳能发电基地。产业园借助当地丰富的太阳和水能资源，建成「世界最大装机容量的光伏发电园区」和「世界最大装机容量的水光互补发电站」。该园亦成功结合光伏发电和荒漠化生态治理，协助当地牧民发展畜牧业，改善当地生态环境，同时推动清洁能源发展。他同日下午前往青海湖国家公园及青海湖生物多样性保护中心，听取人员介绍以「科研监测、救护繁育、研学体验」的原则，进行高原物种的保育工作，以及如何透过生态修复，维持高原湿地独有的生态系统。

谢展寰明日（23日）结束青海访问行程返港。