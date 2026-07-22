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中医医院︱首轮专病项目7.27起提供服务 涵盖中风后及下腰痛治疗

社会
更新时间：18:49 2026-07-22 HKT
发布时间：18:49 2026-07-22 HKT

香港中医医院今日（22日）宣布，将于下周一（27日）起开展首轮共两项专病项目，分别为「中风后治疗专病项目」及「下腰痛治疗专病项目」。计划以「中医为主的中西医协作」模式运作，由中医、西医及专职医疗团队跟进病人个案，并由护士担任个案经理协调各项治疗。服务现时已接受预约。医院行政总裁卞兆祥表示，医院今年内将合共推出12个专病项目，余下项目会陆续推出，院方已预留人手处理相关服务，不会影响现有其他服务。

中西医跨团队合作会诊

今次推出的「中风后治疗专病项目」包括「后急性中风治疗」（即中风后一周至两个月）及「中风后遗症治疗」（即中风后两个月至三年）。「下腰痛治疗专病项目」则包括「急性下腰痛治疗」（即急性发作少于6周）及「亚急性及慢性下腰痛治疗」（即下腰痛持续6周至3个月以内等个案）。

医院团队表示，项目会由中医及西医一同会诊，评估病人过往病史，并透过跨团队模式优势互补，由护士担任个案经理协调不同照护流程。完成治疗后，团队会整合治疗报告，方便后续医疗人员跟进。

首年推12个专病项目 年底增设24小时住院服务

针对后急性中风治疗，中医师初步会以稳定病情、预防并发症为主，其后再协助患者克服主要障碍（如改善吞咽困难等问题），逐步提高患者独立生活能力。至于急性下腰痛个案，中医会以在短时间内降低患者疼痛评分为目标，提供针刺、推拿等不同中医疗法。而在中风后遗症、亚急性及慢性下腰痛的治疗上，中医会动态监察治疗进度以调整方案，并隔周进行跨团队会诊。

另外，在专病治疗过程中，西医会协助了解病人病史，安排影像检查及处方适当西药。专职医疗人员则会提供物理治疗、言语治疗等，协助患者强化步态、肌力及吞咽能力等。

卞兆祥指出，医院去年底启用以来，秉持「分科做专、专病做强」原则，在中医分科基础上，挑选了23个市民需求较大且现时服务供应有缺口的病种，发展成不同的专病项目。开院首年将提供12个专病项目，除了今次推出的2项专病项目，余下10项亦会于今年内陆续推出。此外，医院将于今年12月开展24小时住院服务，院方亦正持续增聘人手，确保足以应付专病服务的需求，不会影响日常病人派筹情况。

记者：伍万庭

摄影：何健勇

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