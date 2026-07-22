机场增设电竞运动体验区   8种运动主题游戏免费开放 启用3日录逾万人次参与

机场管理局自7月17日起于一号客运大楼离港层11号登机闸口附近，增设电竞体验空间，场内设有8款运动主题电竞设备，涵盖单车、滑浪风帆、网球、单板滑雪、赛车及剑击等，供公众免费使用。机管局署理行政总裁姚兆聪表示，该设施启用首三天已录得逾一万人次参与。

为旅客提供动静兼备体验

姚兆聪表示，机场一向重视旅客体验，适逢暑假期间，不少家庭会扶老携幼外游，设施免费向旅客开放，旨在为登机或转机旅客提供动静兼备的体验。他指出，体验区的活动老少咸宜，「较动态的有赛车和滑雪，静态的则有训练反应力的设备。」他特别推荐电竞单车设施，因具备竞赛元素，适合与家人朋友一同参与。

他透露，设施启用首三日已录得超过一万人次参与，体验区计划维持开放至少一年。

李慧诗：机场有运动体验区十分吸引

香港单车运动员李慧诗在活动分享时指，平时训练时也会踩单车机，认为机场有运动体验区十分吸引，「我们平时转机时都会脚肿，就可以做一些轻量运动舒缓。」

运动科学学者雷雄德从健康角度分析，指长途飞行久坐易影响血液循环，而机场电竞运动体验区的设施涉及大肌肉运动及心肺功能，对维持健康有良好作用，不论老中青朋友都能参与。他表示，动感电竞游戏对于推广体育文化有正面作用，笑言目前一万人次的使用量不足够，「起码10万人啦」，鼓励更多旅客善用设施。

上半年机场客流量按年增长11%

另外，姚兆聪指，过去6个月机场客流量较去年同期增长11%，为应对暑期出游高峰，机管局已将部分办票及安检流程疏导至二号客运大楼，目前该大楼每日平均处理约两万名旅客。对于早前有报道指二号客运大楼出现排队情况，他解释，主要原因是早上繁忙时段短时间内涌入大量人流，但强调现有设施及柜位数量足以应付整体需求。

记者：周育莹

摄影：汪旭峰

