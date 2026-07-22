无业男邀约14岁男童发裸照及肛交 官指被告娈童癖及惯犯 判囚19月

28岁无业男于2021年透过社交媒体邀约14岁男童发送裸照及肛交，更询问男童的内裤颜色及下体状态等。男童向YouTuber披露事件，警方拘捕无业男后在其手机发现逾600段儿童色情影片。无业男早前承认企图促致16岁人士制作色情物品等两罪，区域法院暂委法官高伟雄今于西九龙法院判刑时，指被告是娈童癖及性罪行惯犯，属加刑因素，虽然男童最终没有受到心灵或身体伤害，但仍一度因事件感焦虑和无助等，终判处被告监禁19个月。

自称已无娈童惟心理报告指重犯机会高

被告洪智聪，承认一项企图促致未满16岁的另一人以制作色情物品及一项管有儿童色情物品罪。

高官判刑时引述男事主X的心理报告，指案发时X刚开始使用社交媒体，被告最初接触X时褒奖X的游泳照片，后来话题转向性相关，令X感到厌恶和无助，直到X向YouTuber求助。X事后感到焦虑，现已平伏，并没有留下明显心理创伤。

被告过去有4次案底，涉及7项控罪，均与性罪行相关。虽然被告向感化官表示，随着时间流逝和结识了31岁男友后，他对未成年人士已没有性冲动，但心理报告却指他仍对未成年人有性冲动，其重犯机会高。

被告手机存逾600段儿童色情片

辩方求情称被告没有威胁或利诱X，而X也没有真的发送裸照给被告。虽然高官接纳X没有受到心灵或身体伤害，但仍因事件感到焦虑，加上被告是娈童癖及性罪行惯犯，属加刑因素，终判处被告监禁19个月。

案情指，被告于在2021年7月3日至5日在Instagram上向男童X发送讯息，要求裸聊及发送裸照，又问其年龄、内裤颜色和下体状态等。X意识到被告可能是恋童癖，并讹称自己年仅10岁，被告则声称自己12岁。X后来将事件告知YouTuber杨先生，并把杨提供的电话号码交给被告。杨假扮X与被告对话，期间被告再度要求X发送下体照片，后来双方相约同年7月11日见面，指会到被告住所口交及肛交。

当日杨在现场质问被告，后来决定报案。同年8月26日，被告被捕，其手机内被发现666段儿童色情片段及9张儿童色情相片。被告在警诫下承认对年约11至12岁的男童感兴趣及有意观看X的下体。

案件编号：DCCC216/2025

法庭记者：王仁昌