Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

无业汉涉医院内咬邻床病人 官指或受酒精戒断症影响 以精神错乱为由判罪脱

社会
更新时间：15:40 2026-07-22 HKT
发布时间：15:40 2026-07-22 HKT

无业汉涉嫌于去年8月在伊利沙伯医院咬邻床病人，早前否认袭击致造成身体伤害罪受审。裁判官吴卓桦今于九龙城裁判法院裁决时指，精神科专家认为被告案发时受酒精戒断症及急性精神混乱的影响，不清楚自己在做什么，被告未必有意图伤害事主。吴官终以精神错乱为由判处被告无罪，并将案件押后至7月31日，索取两份精神科医生报告，以考虑是否须要入院令或其他建议，被告期间续须还押。

49岁被告徐洪禹，被控于2026年8月26日，在香港九龙油麻地加士居道30号伊利沙伯医院A座3楼34病房26号床位袭击姓周的男事主，因而对周造成身体伤害。

被告自辩称见黑白无常与天使

吴官裁决时，引述两名警员的口供指，被告当晚在医院病床上身穿束缚衣，有绑带绑在床架，邻床则是姓周的男事主。当时没有人与被告对话，亦没有人或外在环境刺激被告。被告突然将邻床拉向自己，扑向事主及伏在事主身上咬其右边后颈，警方随即控制被告。吴官认为，两名警员的证词互相吻合，法庭予以采纳。吴官引述医疗报告，事主的面部、颈部等有皮肤缺损，承认事实则提及二人互不相识。

吴官引述被告自辩，被告多年来有饮酒习惯，每日饮用近1公升，不喝酒时会感到烦恼及郁闷，曾试过戒酒但不成功。案发前因从高处堕下而被送入医院，惟一直处于糊涂状态，直到医护处理其伤口时才会有感觉。被告坦言不记得事发当日的事情，只见有人站在脚边位置，就像鬼及牛魔王，及后又见像天使的人拿著盾牌在说话，而身边的警员则像「黑白无常」，惟否认曾经袭击邻床病人。

官接纳以精神错乱为由判被告无罪

吴官引述小榄精神科医生的专家报告指，被告有多年酗酒习惯，每日饮酒量极高，不喝酒时会出现失眠及焦虑等症状，明显属酒精戒断症，此症状会导致被告在案发时不清醒，出现急性精神混乱，不清楚当刻发生什么事情。而被告的症状属严重，每日摄取高浓度的酒精，长达约20多年。被告声称见到鬼及牛魔王等，属当刻受症状影响而出现幻觉，翌日忘记事件，剩下零碎记忆亦属症状的特性。

吴官认为，警员供称没有事情刺激被告、不知被告为何施袭等，显示被告的精神状况反复及不稳，控方亦没有挑战辩方证人的供词。吴官裁定，被告案发时受酒精戒断症及急性精神混乱的影响，不清楚自己在做什么，被告未必有意图伤害事主，接纳以精神错乱为由判处被告无罪。吴官强调，以精神错乱为由罪脱的被告，须要索取两份精神科医生报告，以考虑是否须要入院令或其他建议，并将案件押后至7月31日再处理，期间被告须还押候讯。

案件编号：KCCC2257/2025
法庭记者：黄巧儿

最Hit
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
00:51
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
影视圈
3小时前
打风︱「红霞」风暴形成中 天文台最新一报：周六周日广东沿岸风势颇大 AI料闯港400公里机会高？
01:12
打风︱「红霞」风暴形成中 天文台最新一报：周六周日广东沿岸风势颇大 AI料闯港400公里机会高？
社会
4小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
23小时前
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长开大口叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：嫁女定卖女呀
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：人口贩卖嚟
生活百科
23小时前
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
即时中国
9小时前
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
04:49
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
影视圈
17小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
谢贤离世｜刘嘉玲撰文悼永远的四哥：一生风趣优雅  曾合拍贺岁片  谢贤演过梁朝伟父亲
谢贤离世｜刘嘉玲撰文悼永远的四哥：一生风趣优雅  曾合拍贺岁片  谢贤演过梁朝伟父亲
影视圈
4小时前
深圳地铁推出3项改善措施，改善安检效率。第一现场
北上注意︱深圳地铁入站严查致严重挤塞 即推3措施改善
即时中国
6小时前