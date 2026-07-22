无业汉涉医院内咬邻床病人 官指或受酒精戒断症影响 以精神错乱为由判罪脱

无业汉涉嫌于去年8月在伊利沙伯医院咬邻床病人，早前否认袭击致造成身体伤害罪受审。裁判官吴卓桦今于九龙城裁判法院裁决时指，精神科专家认为被告案发时受酒精戒断症及急性精神混乱的影响，不清楚自己在做什么，被告未必有意图伤害事主。吴官终以精神错乱为由判处被告无罪，并将案件押后至7月31日，索取两份精神科医生报告，以考虑是否须要入院令或其他建议，被告期间续须还押。

49岁被告徐洪禹，被控于2026年8月26日，在香港九龙油麻地加士居道30号伊利沙伯医院A座3楼34病房26号床位袭击姓周的男事主，因而对周造成身体伤害。

被告自辩称见黑白无常与天使

吴官裁决时，引述两名警员的口供指，被告当晚在医院病床上身穿束缚衣，有绑带绑在床架，邻床则是姓周的男事主。当时没有人与被告对话，亦没有人或外在环境刺激被告。被告突然将邻床拉向自己，扑向事主及伏在事主身上咬其右边后颈，警方随即控制被告。吴官认为，两名警员的证词互相吻合，法庭予以采纳。吴官引述医疗报告，事主的面部、颈部等有皮肤缺损，承认事实则提及二人互不相识。

吴官引述被告自辩，被告多年来有饮酒习惯，每日饮用近1公升，不喝酒时会感到烦恼及郁闷，曾试过戒酒但不成功。案发前因从高处堕下而被送入医院，惟一直处于糊涂状态，直到医护处理其伤口时才会有感觉。被告坦言不记得事发当日的事情，只见有人站在脚边位置，就像鬼及牛魔王，及后又见像天使的人拿著盾牌在说话，而身边的警员则像「黑白无常」，惟否认曾经袭击邻床病人。

官接纳以精神错乱为由判被告无罪

吴官引述小榄精神科医生的专家报告指，被告有多年酗酒习惯，每日饮酒量极高，不喝酒时会出现失眠及焦虑等症状，明显属酒精戒断症，此症状会导致被告在案发时不清醒，出现急性精神混乱，不清楚当刻发生什么事情。而被告的症状属严重，每日摄取高浓度的酒精，长达约20多年。被告声称见到鬼及牛魔王等，属当刻受症状影响而出现幻觉，翌日忘记事件，剩下零碎记忆亦属症状的特性。

吴官认为，警员供称没有事情刺激被告、不知被告为何施袭等，显示被告的精神状况反复及不稳，控方亦没有挑战辩方证人的供词。吴官裁定，被告案发时受酒精戒断症及急性精神混乱的影响，不清楚自己在做什么，被告未必有意图伤害事主，接纳以精神错乱为由判处被告无罪。吴官强调，以精神错乱为由罪脱的被告，须要索取两份精神科医生报告，以考虑是否须要入院令或其他建议，并将案件押后至7月31日再处理，期间被告须还押候讯。

案件编号：KCCC2257/2025

法庭记者：黄巧儿