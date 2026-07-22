北上睇牙︱港妇误信「教授级总院长」 植牙1只变6只 神经线永久受损

北上睇牙价钱较本港便宜，吸引不少港人回内地求医，不过亦时有出现北上睇牙的医疗事故。有港妇早前回内地植牙，获安排「教授级总院长」治理，惟到手术当日却发现原计划只植一只牙，突被改为植6只，植牙后更持续痺痛，口腔肿胀，「肿过猪头炳」，返港求医才发现植体被植入神经线，需再做手术移除植体，惟已对神经造成永久损害，仅可靠剩余牙齿进食。

王女士: 自己不适合植牙 内地诊所: 「教授级总院长」操刀可放心

病人王女士现年60多岁，一直身体健康，惟口腔状况欠佳，十多年前已有多只缺牙。她曾于香港求医，而牙医认为她牙床狭窄，不宜植牙，故一直佩戴假牙。2024年底，她陪同友人到内地植牙，顺便调整假牙。诊所职员其后为她安排免费检查，她已即场讲述自己不适合植牙，惟对方称有「教授级总院长」有信心为她植牙，成功说服她接受植牙服务，而她初时仅打算「试植一只先」，遂缴付费用制作模版。

翌年初她按安排到诊所接受手术，被要求先缴付20,000元费用，其后护士递上一叠同意书著她签名，才惊觉被安排植6只牙。诊所职员向她表示，模版已制作植6只牙，若再改或需加钱，又称「总院长一定可以做好」、「痛一次比痛多次好」等，说服她接受手术。

王女士术后感到非常疼痛，出现头晕、「心口好似大石压住」的感觉，血压更急升，遂于职员陪同下到医院急症室求医，惟未获安排任何治疗。其后她回到香港，休息后发现状况持续，口腔麻痺并出现瘀青，面部更「肿过猪头炳」，向内地诊所职员查询后，获告知是正常反应。王女士十多日后因情况未有改善，于是到香港牙科医院求医，检查后发现植体原来植入神经线，要再做两次手术移除6个植体，并确定神经永久受损，亦不再适合戴假牙，只能靠仅余牙齿进食。

她事后回内地再交涉，获「总院长」检查，对方坚称手术没有伤及神经线，称麻痺会于半年后会好转，形容手术成果「非常之好」，向她推销的职员则已不在该店工作。

她坦言自己初时误信广告，希望藉自身经历提醒港人，「唔好信啲（内地）广告讲得咁好听」，北上接受牙科服务之前必需三思。

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牙医学会会长陈超余指出，部分内地牙科服务广告中会简化手术程序，具有误导性，例如强调植牙可一次性永久使用，无需保养等，亦有部分会以价钱作招徕，例如提供免费洗牙及检查，惟目前未有法规可规范相关内地机构在港宣传。

他强调，本港的牙医学院过去10年有9年位列全球3甲，业界接受过专业培训，亦受严格规管，服务达国际水平。不过他亦说，内地亦有不少水平高、坚持专业操守的牙医，而相关的医疗事故个案未必只涉及牙医的专业判断问题，更可能是因为牙科服务商品化，受商业主导而影响。

记者：伍万庭

摄影 : 苏正谦