还押犯人自编自导案件博减刑 同党女友认洗黑钱囚7个月

荔枝角收押所一名还押犯人串谋女友及3名同党策划两宗自编自导管有非法枪械、炸药或毒品的罪案，让另外2名抢劫及贩毒疑犯以向警方提供罪案线报为由，向法庭申请减刑。其中一名同党女友负责收取赃款，并将款项安置在家中，早前承认洗黑钱罪。暂委法官李志豪今早在西九龙裁判法院判刑指虽然被告身世坎坷，受人唆摆没有从中得益，惟被告从同党手上取得30万元，终判囚7个月。

李官判刑前引述辩方求情指，被告郑乐琳童年不愉快，8岁时父母离异，母亲多次自杀不遂精神受困，被告因此获社工跟进，其后又遭前男友家暴，经历过终止怀孕，患有情绪焦虑及抑郁症，每月仍支付6、7千元予在惠东养病的母亲。李官判刑指本案不涉国际元素，被告没有从中得益，不及同案被告严重，情节亦比借出户口轻，考虑到被告受人唆摆，涉款30万元，以9个月监禁为量刑起点，判处7个月监禁。

27岁被告郑乐琳承认于2022年5月24日至31日期间，在香港知道或有合理理由相信某项财产，即现金319,500元，全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益而仍处理该财产；余下4名被告王珏琛、王珏琛的女朋友刘臻颐、王珏琛的同党关宇轩及温展鹏早前承认串谋妨碍司法公正罪及洗黑钱等罪被判监。

案件编号：DCCC373/2024

法庭记者：陈子豪