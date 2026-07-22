南丫海难｜遗属提司法覆核要求重开死因研讯 申请终止诉讼程序获批 官驳回许可及撤销聆讯

2012年南丫海难造成39人罹难，死因裁判官周慧珠今年1月裁定死者属「非法被杀」，惟相信建造「南丫四号」的财利船厂不知道要安装水密门，决定不装水密门是有意识的设计而非过失，亦符合海事规例。4名遇难者家属不服裁决，今年4月入禀高等法院提出司法覆核，要求推翻死因庭裁决名，要求针对水密门设计重开死因研讯。法官欧阳桂如指4名申请人本周一已去信法庭表明希望终止诉讼，遂批准其申请，驳回司法覆核许可申请及撤销相关聆讯。

司法覆核申请人为死者梁家杰的胞姊梁淑玲及胞妹梁家欣、赵少琼的胞弟赵炳全、徐志伟的父亲Tsui Keung。4人并没有律师代表，今日亦没有任何人到庭。

法官欧阳桂如指4名申请人在2026年4月22日入禀高等法院申请司法覆核许可，但申请方在申请法律援助前后均没有向法庭提交任何支持申请的文件，而申请方本周一（7月20日）已去信法庭表明希望终止诉讼程序。法官遂按申请，驳回司法覆核许可，并撤销原定于8月13日的聆讯日期。

案件编号：HCAL 788/2026

法庭记者：刘晓曦

