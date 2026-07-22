Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南丫海难｜遗属提司法覆核要求重开死因研讯 申请终止诉讼程序获批 官驳回许可及撤销聆讯

社会
更新时间：14:52 2026-07-22 HKT
发布时间：14:54 2026-07-22 HKT

2012年南丫海难造成39人罹难，死因裁判官周慧珠今年1月裁定死者属「非法被杀」，惟相信建造「南丫四号」的财利船厂不知道要安装水密门，决定不装水密门是有意识的设计而非过失，亦符合海事规例。4名遇难者家属不服裁决，今年4月入禀高等法院提出司法覆核，要求推翻死因庭裁决名，要求针对水密门设计重开死因研讯。法官欧阳桂如指4名申请人本周一已去信法庭表明希望终止诉讼，遂批准其申请，驳回司法覆核许可申请及撤销相关聆讯。

司法覆核申请人为死者梁家杰的胞姊梁淑玲及胞妹梁家欣、赵少琼的胞弟赵炳全、徐志伟的父亲Tsui Keung。4人并没有律师代表，今日亦没有任何人到庭。

法官欧阳桂如指4名申请人在2026年4月22日入禀高等法院申请司法覆核许可，但申请方在申请法律援助前后均没有向法庭提交任何支持申请的文件，而申请方本周一（7月20日）已去信法庭表明希望终止诉讼程序。法官遂按申请，驳回司法覆核许可，并撤销原定于8月13日的聆讯日期。

案件编号：HCAL 788/2026
法庭记者：刘晓曦
 

最Hit
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
影视圈
1小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
21小时前
打风︱「红霞」风暴形成中 天文台最新一报：周六周日广东沿岸风势颇大 AI料闯港400公里机会高？
打风︱「红霞」风暴形成中 天文台最新一报：周六周日广东沿岸风势颇大 AI料闯港400公里机会高？
社会
3小时前
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长开大口叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：嫁女定卖女呀
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：人口贩卖嚟
生活百科
22小时前
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
即时中国
8小时前
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
04:49
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
影视圈
16小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
打工仔压力爆煲「做做下嘢喺度喊」决心裸辞 网民分享求职市道现况掀热议｜Juicy叮
打工仔压力爆煲「做做下嘢喺度喊」决心裸辞 网民分享求职市道现况掀热议｜Juicy叮
时事热话
6小时前
国产AI「四大天王」崛起 掌握逾万亿商业王国 月之暗面杨植麟仅34岁最年轻
国产AI「四大天王」崛起 掌握逾万亿商业王国 月之暗面杨植麟仅34岁最年轻
投资理财
9小时前