北上睇牙︱内地牙科营销盛行 牙医学会：有机构在港设「咨询处」做检查 涉非法行医促监管

近年不少港人会选择北上「睇牙」，不过部分内地牙科服务经营手法备受质疑。香港牙医学会今日（22日）公布一项调查，指200多名受访牙医平均每月接获4宗北上睇牙后需要回港跟进的病例，最多涉及植牙。另外，有内地牙科连锁店于本港设咨询处，经学会人员「放蛇」调查下发现，咨询处有「职员」为病人做口腔内窥镜检查，涉嫌非法行医。学会联同多个业界团体及内地代表进行联署，促请港府与内地部门加多合作，监管牙科服务的宣传资讯。

本港牙医月均接4宗「执手尾」 67%涉及内地植牙

港大牙医学院学生今年3月访问311名港人，发现有逾半受访者一周看到深圳牙科诊所广告3次或以上；有一成受访者最常于深圳睇牙，而非在港求医。而牙医学会去年11月亦向200名私家牙医进行访问，发现每名牙医每月接获4名因曾北上睇牙而需回港跟进的病人。相关「执手尾」个案中，有67%涉及植牙。

学会理事张辰提醒，一旦接受不当的牙科治疗，可造成口腔内部组织，包括牙肉、牙骨、上鼻窦及神经等受损，患者其后或需移除植体，甚至要接受更复杂的跟进治疗，令痛人的痛楚、心理压力及医疗成本增加。

港设「咨询处」疑非法行医

此外，牙医学会发现有内地牙科连锁店于香港闹市设立「咨询处」，招揽生意。学会遂今年7月派出两人作神秘顾客，到访两个相关的咨询处，发现该处所的职员自称牙医、身穿医生袍，并为病人作口腔内窥镜检查，惟该处所内未有张列其执业证书。学院怀疑有人非法行医，并已向有关当局报告。

为求牟利过度治疗增医疗风险

学会理事周明忠亦质疑，该店及部分内地牙科机构，将牙科服务「商品化」，由病人决定治疗方案，亦为求牟利提供过度治疗，为病人不必要地植多一只牙，增加医疗风险及成本；亦未有了解病人本身的病史，以及提供跟进治疗等等。

学会会长陈超余指，牙科服务是专业医疗服务，若欠准确、全面病历及术前评估，会产生重大风险。近年有不少境外牙科连锁店在香港投放广告，包括宣称植牙后无需保养、称「上午植牙，下午即可食苹果」，有夸大治疗成效之嫌，甚至设立网站，未经牙医评估下，供港人如同网上购物般自行选购牙科疗程，情况令人关注。

目前有关的宣传行为处于灰色地带，未受两地政府规管。牙医学会就联同多个本地业界团体，以及内地机构代表，就非本地牙科服务的宣传发表联合声明，建议两地政府、机构加多合作，监管相关宣传行为，并建议港府修订《商品说明条例》，规定本港的所有医疗服务广告统一标准，确保有关广告资讯内容客观、真实等等。

记者：伍万庭

摄影：苏正谦

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