科大内地生涉网上扬言在校园随机杀人 被告警诫下自称「非自愿单身」　萌生伤人计划

20岁科大内地男学生涉嫌于去年愚人节发送讯息，内容提及威胁杀死10人。男学生否认发送威胁杀死某⼈的文字罪，今于观塘裁判法院开审。庭上播放警诫录影会面片段，被告在网上聊天频道自称是「Incel（非自愿单身）」，要在校园随机持刀伤人，包括「确保10名女子死亡，因为她们值得」，以及刺伤多名男子因无人与他做朋友。

被告杜茂森，今由资深大律师谢志浩代表。杜茂森被控于2025年4月1日，在香港将其明知内容为威胁杀死10名人士的信件或文字恶意送出。

警指被告称看过Incel概念后萌生伤人计划

科技及财富罪案组侦缉警员刘天鹏（音译）忆述去年4月8日凌晨1时许，与督察及同袍到坑口东港城某单位执行拘捕行动。获指示被告的房间位置后，刘拍门而被告应门。刘确认被告身份后以企图伤人罪拘捕被告，作出警诫时刘提及，有用户在应用程式Discord上发布威胁社会安全的言论，而警方调查后相信被告为该用户。

刘续指，被告在警诫下以普通话回应：「我上网看过Incel这个概念，跟我的人生一样，所以我有这个计划

，是发自我内心，但是我没有实行」，刘记录内容后让被告确认及签署。同袍向被告展示搜查令后，在被告见证下检取数部手提电话、电脑及SIM咭等。

其后警方押解被告至将军澳警署，刘指无任何人威吓、哄骗、诱使或误导被告，他曾向被告解释权利而被告无提出要求。刘在同日上午11时许与被告进行警诫录影会面，当时有一名翻译员协助。

计划开学日随机持刀捅男女各30人

庭上播放录影会面片段，被告表示自己出生于辽宁大连，2023年来港就读科技大学的计算机延伸人工智能学位。被告解释「Incel」主要形容男性，意指「非自愿单身」，即他希望脱单惟能力不足，认为是女生的错。被告指自己直到20岁仍单身，自觉男性吸引力不够强，与「Incel」的情况相同。

被告因此计划于去年4月7日，大学开学日在科大校园的大堂位置，随机「持刀捅人」，分别伤害30名女性及30名男性。被问及拣选目标的原因，被告解释是一瞬间的念头，他没有想过如何捅人。

称开发游戏压力过大才于网上称要杀人

被告又表示「发自我内心」的意思为，他在精神紧张的情况下临时起意；他仅在Discord上声称而没有实行。被告否认购买或持有刀具。被告指自己是涉案Discord频道中一个游戏的开发者及管理员，频道内有约900人。

被告表示4月1日他先在频道抱怨无女友，曾提及自己无男性魅力及是「Incel」，之后两度退出频道。被告在凌晨5时退出频道，因长期独自支撑开发程序，他压力过大而精神崩溃；下午6时因觉自己声称杀人的行为过于疯狂而退出。

有关「确保10名女子死亡，因为她们值得」的内容，被告解释觉得「仇恨女性会令我感觉好一点」；他另声称要刺伤30名男子报复，被告表示因无人合作开发游戏，故感觉很孤独，他否认在其他平台或现实中与人谈及杀人计划。

认曾想过将持刀捅人计划变现实

被告续提到发布计划后，他退出频道并遭另外2名开发者开除。有人其后联络被告要求他不要继续计划，被告则回应自己已经好过来，不会再执行计划；被告否认有旁人协助杀人计划。

被告在另一段警诫录影会面中指，发布杀人计划时他脑内出现持刀捅人的画面，持续约20分钟。被告同意曾想过将画面变成现实，但他无想过后续。他又指在网上搜寻许多杀人资讯，包括香港十大奇案，如hello kitty藏尸案、跑马地纸盒藏尸案等。被告认为可能受该些案件影响，而想像杀人的画面释放了他焦躁不安的情绪。审讯明续。

案件编号：KTCC648/2025

法庭记者：雷璟怡