男文员与13岁女童性交 官裁定案发时主观相信女童年满16岁 押后8月判刑

37岁文员前年与13岁女童性交，他早前承认1项与16岁以下女童非法性交罪，但争议他案发时相信女事主年满16岁。法庭以「纽顿聆讯」形式处理，法官叶佐文今于区域法院颁下判词，指被告的一名36岁友人称女事主是其女友，这可能令被告有先入为主的印象，再加上被告后来称遭女事主和友人勒索而报警，如果被告当时知道X未成年，他理应不会报警，故裁定被告主观相信女事主已年满16岁。案件押后至8月5日求情及判刑。

认罪同时坚称案发时以为事主年满16

被告邓文廸，被控1项与16岁以下女童非法性交罪，控罪指他于2024年11月3日与当时13岁女童X发生性行为。

被告一度不认罪，并争议案发时相信X已年满16岁，后来改为认罪，但仍保留上述争议，故法庭以纽顿聆讯形式处理。

叶官今颁下判词，指被告在案发前已听闻X，他的36岁友人刘澄宇早于2023年已提及X，刘把X形容为其女友。虽然X在庭上作供时，否认她与刘是情侣关系，但X在电话通讯录把刘标注为「老公」，刘也曾向被告展示私密照，而被告认为照中女子是X。

认识背景与交谈内容等令被告先入为主

叶官认为，当一名36岁朋友多次谈及一名女性，并把她称为女友，客观上可以令被告「先入为主」，认为该女子并非年幼儿童。虽然这不是可靠的年龄证明，但法庭在评估被告的主观认知时，并不能无视这一点。

此外，被告称X在Instagram的相片给他一种颇为成熟的印象，X也曾在Threads一则招揽内衣模特的帖文留言「有兴趣」，而案发当晚被告与X在车内交谈时，X也谈及工作、模特儿收入、购买电话及饲养宠物等开支。虽然X的衣着和言行不会改变她只有13岁的事实，亦不表示责任可以转移到X身上，但法庭须考虑这对被告当时主观认知的影响。

辩方已证明被告案发时主观相信X年满16

虽然刘在2024年12月6日曾发讯息给被告，问他「惊唔惊衰十一」，而被告没有直接回复「X已成年」，但考虑到被告当时正在工作，而刘其后的讯息亦显示双方起冲突、及被告声称受威胁和威吓，叶官认为被告的沉默不可视为承认「衰十一」指控。

此外，被告因为认为遭受刘和X勒索而主动报案，却在警方调查后，他才突然因与未成年少女发生性行为罪而被捕。如果被告人当时知道或怀疑X未成年，他报警便等同主动给予警方调查。基于以上种种，叶官终裁定辩方已按相对可能性标准，证明被告在案发时主观上相信X已年满16岁。

案件编号：DCCC840/2025

法庭记者：王仁昌