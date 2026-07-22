四旬躁父淫辱亲女10载 反抗便掌掴扯发 质问为何不遵从 认强奸等15罪候惩

48岁地盘工人每逢妻子回乡探亲时均禁止女儿跟随，要求女儿留港做家务，实情则是趁妻子不在时强奸女儿。他在10年间强奸亲生女儿14次，甚至曾明言：「我生你出嚟，我要你生就生，我要你死就死！」，女儿24岁时被奸后忍无可忍报警求助。地盘工今在高等法院承认强奸及未经同意下肛交共15罪，特委法官郭栋明将案押后至8月18日判刑，以待索取被告背景报告及心理报告，期间被告还押候判。

被告脾气暴躁常责打事主令其心生畏惧

被告Y.S.承认14项强奸及1项未经同意下作出的肛交罪共15罪。承认案情指，被告一家从内地移居香港，被告脾气暴躁，自女儿X上幼稚园起便经常责骂及殴打她，有时会掷物或打头，也会在女儿不听话时拳打女儿头部及身体，掌掴女儿，脚踢女儿腿部，令女儿头肿、面肿及身体瘀伤。女儿自小便对父亲心生畏惧，一直顺从并遵从父亲要求。

事主未开始初经已遭被告强奸

被告女儿在2020年出生，被告2014年至2024年间强奸女儿11次及在未经同意下与女儿肛交1次。他早于女儿14岁尚未开始初经时，将她推倒在床上脱衣强奸，女儿挣扎但仍遭被告制服，被告事后要求女儿自行清洁身体，女儿发现其阴道流出血液。被告曾在2014年至2016年在一日间两度强奸女儿，当他发现女儿阴道流血时也不予理会，继续把阳具插入女儿阴道。

事主挣扎即遭掌掴扯发掐四肢

被告趁与16岁女儿独留在家时，爬上女儿床上强奸女儿，再把阳具插入女儿肛门，女儿感到剧痛立即挣扎，被告才改为抽插阴道。他曾在女儿放学回家后强奸，当女儿持续挣扎时，他便掌掴女儿及拉扯头发，大力掐女儿四肢，女儿不想再被打故停止挣扎，被告最终在女儿体内射精，其后数天女儿面部及四肢均瘀伤。

发烧留家休息仍不获放过

女儿17岁至20岁期间，因发烧及生风癞留家休息，期间遭被告2度强奸。被告明知女儿生病仍继续强奸，女儿不禁质问父亲为何在她生病时仍对她做出此等行为，被告则回应称女儿身体因病发热，令他插入时感到温暖及舒适。被告2020年曾入女儿房间锁门强奸约5分钟，2021年至2023年间强奸女儿时，捏其乳房并亲吻舌舔其乳头，被告因女儿挣扎而发怒，质问女儿为何每次都拒绝遵从，强行抓刮女儿乳房至流血。

事主放置手机拍下被淫辱过程保留证据

女儿23岁时已知道被告每逢母亲及弟弟不在家时便会性侵她，故在母亲及弟弟当年离港时事先在床缝放著一部手机，冀拍片为证。被告不出所料又入房强奸她，被告先要求女儿刷牙及清洁私处，强迫女儿替他手淫约2分钟及进行口交，舌舔及指插女儿阴道，最终在女儿体内射精。

怕父争弟监护权一直哑忍

被告在女儿24岁时3度强奸她，她即使尝试推开被告亦不果，她事后心情十分难过，已无法忍受下去，便离家向警方报案。她被送往医院接受检查时，确认下体检出被告的DNA及精液。她坦言自己多年来一直忍受被告的性侵犯，由于被告脾气暴躁且经常施暴，全家人都非常害怕被告，她担心事件曝光后被告会争夺未成年弟弟的监护权，故为保护家庭而从未提出投诉或报警。

被告要求事主淘宝买壮阳药膏及女性催情精华

被告多年来经常询问女儿的月经周期，不时在她安全期内强奸她并在她体内射精，若她在非安全期期间被强奸，被告便会在她体外射精。女儿指被告亦曾在她非安全期期间在她体内射精，被告事后则给她口服避孕药，另指被告曾要求她在淘宝为其购买壮阳药膏及女性催情精华，亦曾在其中一次强奸过程中使用。

被捕后拒回答问题 妻儿证脾气暴躁

被告2024年4月被捕，并在警诫下保持缄默及拒绝回答所有问题。被告儿子及妻子均确认被告脾气暴躁、情绪化且十分暴力，故全家人都十分害怕被告，不敢抗拒他的要求。而当被告发脾气时，会持刀恐吓他们，向他们投掷物品，并破坏家中物品。被告儿子及妻子一直不知道X遭受被告性侵犯，直到X报警后才得知。

案件编号：HCCC154/2026

法庭记者：刘晓曦