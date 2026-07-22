打风︱「红霞」风暴形成中 天文台最新一报：周六周日广东沿岸风势颇大 AI料闯港400公里机会高？

天文台今日（22日）表示，预料位于菲律宾以东海域的低压区会逐渐发展为热带气旋，并于本周后期进入南海北部，周末期间较大机会移向广东东部沿岸一带并逐步增强，但其登陆位置仍存在变数。由于根据2025年起生效的西北太平洋及南海热带气旋名字，对上的第11号台风命名为「海神」，故若上述热带气旋升格为热带风暴，则会按名单命名为「红霞」。

各大模型料低压区将进入本港400公里范围内

根据天文台「地球天气」页面的AI模型预测，配以地图对比，各大模型均预料该低压区将进入本港400公里范围内，但登陆位置仍有分歧。传统超级电脑「欧洲中期预报中心」预计该低压区路径直面本港，会在周日早上（26日）进入本港400公里内，并继续靠近，在汕尾及香港之间登陆；「欧中AIFS」同样预计该低压区将正面靠近本港，但预料在周六下午（25日）进入本港400公里内，并在汕头、汕尾一带登陆。

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盘古更改预测 料低压区将正面靠近本港

「盘古」则更改预测，预料该低压区将正面靠近本港，在进入本港400公里范围后，并在汕头、汕尾一带登陆。至于「风乌」及「伏羲」则继续预料该低压区路径在进入本港400公里范围后改为向北移，并在周六（25日）在厦门、福州之间登陆。

各大模式对登陆位置仍有分歧，但共通点在于，即使是预料距离香港较远的模式，其登陆位置距离香港都在400公里内，因此即使属于「东登」，对香港的影响仍不可忽视。

未来九天天气预报。天文台图片

周日离岸高地最高7级风

天文台预料位于菲律宾以东海域的低压区会逐渐发展为热带气旋，并于本周后期进入南海北部，周末期间较大机会移向广东东部沿岸一带并逐步增强，但其登陆位置仍存在变数。受其影响，周六（25日）稍后至周日（26日）广东沿岸风势颇大，有狂风大骤雨及雷暴，海有涌浪。周六（25日）风力为4至5级北至东北风，稍后离岸及高地有6级风；周日（26日）风力为5级西至西南风，离岸及高地风力达6至7级。